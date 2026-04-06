Пожежним вдалося врятувати будинок від загоряння в Чугуївському районі (фото)

Події 09:21   06.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пожежним вдалося врятувати будинок від загоряння в Чугуївському районі (фото)

Повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Коробчине в Чугуївському районі отримали напередодні о 21:06, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Пожежа на Чугуївщині 5 квітня 2026

До місця виклику були направлені два оперативні відділення 50-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС. На час прибуття вогнеборців горіла дерев’яна господарча споруда та дрова на площі 70 м кв. Існувала загроза перекидання вогню на житловий будинок”, – уточнили у ДСНС.

Пожежа на Чугуївщині 5 квітня 2026

Завдяки оперативності співробітників ДСНС вийшло врятувати житло, додали у повідомленні. О 21:55 вогонь вдалося локалізувати, а вже о 23:03 – повністю ліквідувати.

Пожежа на Чугуївщині 5 квітня 2026

“На місці події працювали десять осіб особового складу ДСНС та дві одиниці техніки. Постраждалих немає”, – додали пожежники.

Причину займання ще встановлюють.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 09:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Коробчине в Чугуївському районі отримали напередодні о 21:06, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.".