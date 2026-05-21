Через небезпеку: які автобуси не їздитимуть по Кільцевій дорозі у Харкові

Через небезпеку, пов’язану з атаками FPV-дронів по Кільцевій дорозі тимчасово заборонили рух двох автобусів, повідомила Харківська міськрада.

«Автобуси №21 і 60 тимчасово не курсують через безпекову ситуацію та заборону руху на Кільцевій дорозі. Про це заявили в Департаменті будівництва та шляхового господарства. Про відновлення роботи маршрутів повідомлять додатково», – йдеться в офіційному повідомленні.

Як повідомила раніше МГ «Об’єктив», 21 травня відрізок харківської кільцевої (від екопарку до Липцівського перехрестя) закрили через активність БпЛА, повідомляли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Щонайменше 5 FPV-дронів атакували Кільцеву у Харкові за одну годину.