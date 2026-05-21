Вісім разів штурмувала РФ на Харківщині з початку доби: дані Генштабу на 16:00
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався покращити своє положення в районах Ізбицького, Лиману та населеного пункту Вільча.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії в бік Курилівки, Ківшарівки та Новоплатонівки. Одна з цих атак ще триває.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 76 атак, зазначили у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, у Куп’янську ще перебувають військовослужбовці РФ, їх – мінімальна кількість, повідомив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов. При цьому він розповів, що фіксують позитивну динаміку на Великобурлуцькому напрямку. Там росіян притисли до кордону, окупанти втратили два населені пункти за останній місяць.
Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2026 в 16:45;