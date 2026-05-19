РФ спробувала прорватися поблизу Вовчанська: чому саме зараз – Коваленко

Військово-політичний оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко повідомляє, що окупанти спробували прорватися на Харківщині поблизу Вовчанська. Експерт каже: у росіян відбувся процес «такого собі заглиблення» в районі населеного пункту Зибине.

«І вони розширили зону контролю від кордону десь приблизно глибиною до менше 2 км, десь приблизно 1,7 км від так званої «дерєвні Мар’їне», яка знаходиться майже на кордоні з Україною. Тобто використали той самий метод ведення бойових дій, який ми спостерігали останнім часом вздовж майже усього кордону з РФ», – зазначив Коваленко в огляді на Oboz.ua.

Аналітик підкреслює: окупанти «вигризли шматочок» там, де вже понад два роки вже не мають суттєвих успіхів.

«І саме тому, щоб якось придати в інформаційному просторі якесь значення подіям біля Вовчанська, придати якесь значення тому, що вони там щось роблять дуже важливе, у них є якісь успіхи, вони спричинили ось це заглиблення від кордону в «сірій» зоні, хоча вони мали можливість це зробити завжди. Чому саме зараз, знову ж таки повторюсь, щоб придати якесь значення тим подіям, які відбуваються, називаємо це так, на дворічний термін їхньої Вовчанської операції», – підсумував Коваленко.

Відео: Oboz.ua.