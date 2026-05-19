РФ спробувала прорватися поблизу Вовчанська: чому саме зараз – Коваленко
Військово-політичний оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко повідомляє, що окупанти спробували прорватися на Харківщині поблизу Вовчанська. Експерт каже: у росіян відбувся процес «такого собі заглиблення» в районі населеного пункту Зибине.
«І вони розширили зону контролю від кордону десь приблизно глибиною до менше 2 км, десь приблизно 1,7 км від так званої «дерєвні Мар’їне», яка знаходиться майже на кордоні з Україною. Тобто використали той самий метод ведення бойових дій, який ми спостерігали останнім часом вздовж майже усього кордону з РФ», – зазначив Коваленко в огляді на Oboz.ua.
Аналітик підкреслює: окупанти «вигризли шматочок» там, де вже понад два роки вже не мають суттєвих успіхів.
«І саме тому, щоб якось придати в інформаційному просторі якесь значення подіям біля Вовчанська, придати якесь значення тому, що вони там щось роблять дуже важливе, у них є якісь успіхи, вони спричинили ось це заглиблення від кордону в «сірій» зоні, хоча вони мали можливість це зробити завжди. Чому саме зараз, знову ж таки повторюсь, щоб придати якесь значення тим подіям, які відбуваються, називаємо це так, на дворічний термін їхньої Вовчанської операції», – підсумував Коваленко.
Відео: Oboz.ua.
Читайте також: Генштаб повідомив, де атакували росіяни в Харківській області
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Александр Коваленко., війна, вовчанськ, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «РФ спробувала прорватися поблизу Вовчанська: чому саме зараз – Коваленко», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2026 в 12:43;