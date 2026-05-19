Live

Серію атак БпЛА пережила вночі Харківщина: двоє загиблих, серед них дитина

Події 08:26   19.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Серію атак БпЛА пережила вночі Харківщина: двоє загиблих, серед них дитина

За інформацією Харківської облпрокуратури, росіяни били по Харківщині БпЛА типу “Герань-2”. Під атакою був Харків та населені пункти області. 

Близько 00:00 безпілотник атакував підприємство у Новобаварському районі. О 05:10 зафіксували ще один удар – цього разу “прилетіло” по приватному сектору. Пошкоджені будинки, а 73-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Обстріл Харкова та області 19 травня

Також ворог бив по селищу Покотилівка.

“Орієнтовно о 05:20 ворожий безпілотник влучив по території приватного домоволодіння. Пошкоджено будинки, господарчі споруди, автомобілі. Загинула 69-річна жінка. Поранення отримала 7-річна дівчинка. Її батьки зазнали гострої реакції на стрес”, – пишуть правоохоронці.

Обстріл Харкова та області 19 травня

А у селищі Шевченкове Куп’янського району близько 02:50 БпЛА вдарив по приватному сектору – загинув 57-річний чоловік.

Читайте також: Генштаб повідомив, де атакували росіяни на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Серію атак БпЛА пережила вночі Харківщина: двоє загиблих, серед них дитина
Серію атак БпЛА пережила вночі Харківщина: двоє загиблих, серед них дитина
19.05.2026, 08:26
Поки “відволіклися на війну”: в харківському Лісопарку зводять маєток (відео)
Поки “відволіклися на війну”: в харківському Лісопарку зводять маєток (відео)
01.11.2022, 08:12
Обстріл Харкова сьогодні: є постраждалі, вирують пожежі, шукають людей
Обстріл Харкова сьогодні: є постраждалі, вирують пожежі, шукають людей
19.05.2026, 07:15
Новини Харкова – головне за 19 травня: удари по місту, постраждали люди
Новини Харкова – головне за 19 травня: удари по місту, постраждали люди
19.05.2026, 08:11
Сьогодні 19 травня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 травня 2026: яке свято та день в історії
19.05.2026, 06:00
Генштаб повідомив, де атакували росіяни в Харківській області
Генштаб повідомив, де атакували росіяни в Харківській області
19.05.2026, 08:06

Новини за темою:

19.05.2026
Обстріл Харкова сьогодні: є постраждалі, вирують пожежі, шукають людей
18.05.2026
За добу ЗСУ відбили 15 атак росіян – дані Генштабу на 08:00
15.05.2026
Харківська область під ударом: Лозівщина пережила масований обстріл
15.05.2026
Одрадне – звільнено: ЗСУ зачищають Дворічанщину від РФ
15.05.2026
Майже 40 постраждалих через удари РФ, з них дев’ять – діти


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Серію атак БпЛА пережила вночі Харківщина: двоє загиблих, серед них дитина», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2026 в 08:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Харківської облпрокуратури, росіяни били по Харківщині БпЛА типу “Герань-2”. Під атакою був Харків та населені пункти області. ".