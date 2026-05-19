Серію атак БпЛА пережила вночі Харківщина: двоє загиблих, серед них дитина
За інформацією Харківської облпрокуратури, росіяни били по Харківщині БпЛА типу “Герань-2”. Під атакою був Харків та населені пункти області.
Близько 00:00 безпілотник атакував підприємство у Новобаварському районі. О 05:10 зафіксували ще один удар – цього разу “прилетіло” по приватному сектору. Пошкоджені будинки, а 73-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.
Також ворог бив по селищу Покотилівка.
“Орієнтовно о 05:20 ворожий безпілотник влучив по території приватного домоволодіння. Пошкоджено будинки, господарчі споруди, автомобілі. Загинула 69-річна жінка. Поранення отримала 7-річна дівчинка. Її батьки зазнали гострої реакції на стрес”, – пишуть правоохоронці.
А у селищі Шевченкове Куп’янського району близько 02:50 БпЛА вдарив по приватному сектору – загинув 57-річний чоловік.
- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2026 в 08:26;