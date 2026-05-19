Сьогодні 19 травня 2026: яке свято та день в історії

19 травня в Україні та світі – День сімейного лікаря. Цього дня 1051 року у Франції коронували дружину короля Генріха I – Анну Ярославну, дочку київського князя Ярослава Мудрого. У 1125-му помер Володимир Мономах. У 1536-му в Англії стратили Анну Болейн. У 1649-му Англію проголосили республікою. У 1935 році помер легендарний Лоуренс Аравійський. У 1962-му Мерилін Монро виконала знамениту пісню “Happy Birthday, Mr. President”. У 2005-му Україна приєдналася до Болонського процесу. У 2022-му почали розселяти харків’ян, які майже три місяці жили в метро. У 2024-му два російські “Іскандери” вбили людей на базі відпочинку в Черкаській Лозовій.

Свята та пам’ятні дати 19 травня

19 травня в Україні та світі – День сімейної медицини (День сімейного лікаря).

Третій вівторок травня – це День динозавра.

Також сьогодні: Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишківника, День травневого сонця, День гордості агендерів, День блокнота (День записної книжки), День народження кубика Рубіка.

19 травня в історії

19 травня 1051 року у Франції, в Реймсі, коронували Анну Ярославну – дочку київського князя Ярослава Мудрого та дружину французького короля Генріха I. Докладніше.

19 травня 1125 року помер великий князь київський Володимир Мономах. Докладніше.

19 травня 1536 року в Англії стратили Анну Болейн, дружину короля Генріха VIII. Докладніше.

19 травня 1649 року Англію проголосили республікою. Це сталося внаслідок Англійської революції та громадянської війни. 30 січня 1649 року стратили короля Карла I. Докладніше.

19 травня 1935 року помер Лоуренс Аравійський – герой та знаменитість Першої світової війни, розвідник та археолог-дослідник. Він отримав смертельні травми в ДТП за кілька днів до цього – намагався уникнути зіткнення із двома хлопчиками на велосипедах.

Томас Едвард Лоуренс (як його звали насправді) відіграв велику роль в організації повстання арабів проти Османської імперії. Його іноді називають одним із можливих прообразів Джеймса Бонда. Близьким Сходом Лоуренс зацікавився ще до початку війни. Він вивчав архітектуру та археологію та в 1909-му здійснив першу подорож до Сирії та Палестини, які тоді перебували під контролем Османської імперії.

“У 1911 році він отримав стипендію для участі в експедиції, яка проводила розкопки стародавнього хетського поселення на річці Євфрат. Він пропрацював там три роки, а у вільний час подорожував і вивчав арабську мову. У 1914 році він досліджував Синай, поблизу кордону Аравії, контрольованої Османською імперією, та Єгипту, контрольованого Британією. Карти, створені Лоуренсом та його соратниками, мали безпосереднє стратегічне значення після початку війни між Британією та Османською імперією в жовтні 1914 року”, – пише проєкт History.

Знання та розуміння Лоуренсом арабського світу було дуже корисним для його батьківщини. Після початку бойових дій дослідника відправили до Каїра офіцером розвідки. У британському Єгипті він понад рік обробляв розвідувальну інформацію. У 1916-му Лоуренс переконав своє керівництво допомогти повстанню еміра Мекки Хусейна ібн Алі аль-Хашимі, яке той підняв проти турків. Лоуренса направили приєднатися до арабської армії сина Хусейна – Фейсала – як офіцера зв’язку. Згодом британський розвідник допомагав арабським повстанцям ефективно організувати партизанську війну проти Османської імперії.

“Він виявився обдарованим військовим стратегом і користувався великою повагою серед бедуїнів Аравії. У липні 1917 року арабські війська захопили Акабу поблизу Синаю та приєдналися до британського маршу на Єрусалим. Лоуренса підвищили до звання підполковника. У листопаді його захопили турки під час розвідки в тилу ворога в арабському одязі, і він був підданий тортурам і сексуальному насильству, перш ніж втекти. Він повернувся до своєї армії, яка повільно пробиралася на північ до Дамаска, котрий захопили у жовтні 1918 року”, – нагадує History.

Лоуренс мріяв про об’єднання арабських земель у єдину незалежну державу, проте це не відповідало політиці британського керівництва. На думку розвідника, британці лише посилювали суперечності між арабськими групами. Тож офіцер особисто постав перед королем Георгом V і відмовився від запропонованих йому медалей. Після завершення Першої світової Лоуренс намагався здобути незалежність для арабських країн і справив враження на учасників Паризької мирної конференції, з’явившись там в арабському одязі. Він також написав мемуари, що стали дуже популярними, -“Сім стовпів мудрості”.

Прижиттєва слава не радувала Лоуренса, тому він відмовився від високих посад і вступив до Королівських ВПС, а згодом – Королівського танкового корпусу під вигаданим ім’ям Т. Е. Шоу (згодом, у 1927-му, він офіційно змінив прізвище на Шоу). На кілька років йому вдалося “зникнути з радарів”, перебуваючи на британській базі в Індії. У 1929-му Лоуренс-Шоу повернувся до Британії, де працював механіком Королівських ВПС і одночасно займався творчістю (зокрема, зробив англійський переклад “Одіссеї” Гомера). У лютому 1935-го Лоуренс пішов у відставку із Королівських ВПС. Він повернувся жити до свого котеджу в Дорсеті, і за кілька місяців потрапив у смертельну аварію.

19 травня 1962 року Мерилін Монро виконала знамениту пісню “Happy Birthday, Mr. President”. Докладніше.

19 травня 2005 року Україна приєдналася до Болонського процесу. Докладніше.

19 травня 2022 року харків’ян, які майже три місяці жили у метро, ​​почали розселяти. Докладніше.

19 травня 2024 року російська армія вдарила двома ракетами “Іскандер-М” на базі відпочинку в селі Черкаська Лозова. Загинули семеро людей, ще 28 отримали поранення. Докладніше.

Церковне свято 19 травня

19 травня вшановують пам’ять священномучеників Патрикія, єпископа Пруського, і з ним трьох пресвітерів: Акакія, Менандра та Полієна. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в цей день туман, то в лісі виростуть гриби.

Якщо зранку багато роси, то буде багатий урожай огірків.

Якщо роси мало – буде дощ.

Що не можна робити 19 травня

Не можна думати про погане, плакати та сумувати.

Не можна шкодити рослинам: рвати листя, топтати траву, ламати гілки, смітити.