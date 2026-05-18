Новини Харкова — головне за 18 травня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:10
КАБи, балістика, БпЛА летіли на Харківщину цієї ночі
У Харкові та області тривогу оголосили ще напередодні увечері – о 21:17. Тоді у Повітряних силах ЗСУ попередили, що на сусідню, Сумську область, росіяни запускають КАБи. А вже о 22:01 авіабомби зафіксували на півночі Харківщини.
Після опівночі, о 00:12, на Харківщині зафіксували дрони – вони взяли курс на Дніпропетровську область. А о 01:05 додалася загроза балістики. Після цього протягом ночі захисники неба писали про безпілотники, балістику, КАБи та ракети, які періодично з’являлися в регіоні.
Інформації про вибухи та “прильоти” у Харкові не було. Станом на 7:10 у регіоні “тихо”.
Читайте також: Сьогодні 18 травня 2026 року: який день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: головні новини, новини, Харків, хроника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне за 18 травня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 07:10;