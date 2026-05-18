Новини Харкова — головне за 18 травня: як минула ніч

Події 07:10   18.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

КАБи, балістика, БпЛА летіли на Харківщину цієї ночі

У Харкові та області тривогу оголосили ще напередодні увечері – о 21:17. Тоді у Повітряних силах ЗСУ попередили, що на сусідню, Сумську область, росіяни запускають КАБи. А вже о 22:01 авіабомби зафіксували на півночі Харківщини.

Після опівночі, о 00:12, на Харківщині зафіксували дрони – вони взяли курс на Дніпропетровську область. А о 01:05 додалася загроза балістики. Після цього протягом ночі захисники неба писали про безпілотники, балістику, КАБи та ракети, які періодично з’являлися в регіоні.

Інформації про вибухи та “прильоти” у Харкові не було. Станом на 7:10 у регіоні “тихо”.

