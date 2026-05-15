Контрабанда авто замість допомоги ЗСУ, звільнено Отрадне — підсумки 15 травня

СБУ затримала відому харківську автоблогерку та засновницю благодійного фонду “Лінія фронту” Анну Крівуц. Сили оборони звільнили село Одрадне на Великобурлуцькому напрямку. Дев’ять жителів Харківщини повернулися додому з російського полону. Дороги Харківщини стали більш небезпечними за рік. Туманні та дощові вихідні будуть на Харківщині. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 15 травня.

Своїм підписникам в інстаграмі вона відома як «Danger Ann». Речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив: 27-річну підприємицю підозрюють у контрабанді підакцизних товарів. Версія слідства така: фігурантка організовувала купівлю в країнах ЄС вживаних автівок – нібито для Сил оборони. Проте закуповувала транспорт, який явно не підходив для фронту: елітні позашляховики BMW, Volvo, Range Rover і малолітражки. Далі, за даними СБУ, підозрювана подавала митниці підроблені документи з неправдивими відомостями. І таким чином оформлювала машини в режимі «гуманітарної допомоги». Відповідно, не сплачувала митні платежі. Ввезені таким чином автівки вона, як стверджує слідство, продавала військовослужбовцям за готівку. Акти прийому-передачі підроблялися так, нібито майно передано військовим безплатно. На кожному ввезеному так автомобілі підозрювана могла заробляти щонайменше тисячу доларів. Без сплати митних платежів до України через благодійний фонд цієї підприємиці пройшли близько 500 автівок. Затримали Крівуц у момент продажу чергової машини, яку завезли як гуманітарну допомогу. Якщо її провину доведуть, блогерка може сісти на шість років.

16-й Армійський корпус ЗСУ повідомив, що повернув під контроль село Одрадне на Великобурлуцькому напрямку. Територію навколо також зачистили. Загалом окупантів вигнали з 22 кв. км Дворічанщини.

Це відбулося в межах першого етапу обміну полоненими між Україною та РФ у форматі «1000 на 1000». Загалом сьогодні вдалося звільнити 205 українських захисників. Серед них двоє харків’ян, жителі Лозової, Змієва, а також Куп’янського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Про це свідчить статистика ДТП, яку надав начальник відділу організації діяльності груп реагування ГУНП в Харківській області Євгеній Волошин. За перші чотири місяці року в області сталася понад тисяча аварій – на 27% більше, ніж за той самий проміжок часу торік. Волошин назвав найнебезпечніші дороги регіону. Чотири ділянки концентрації ДТП є на трасах Київ-Харків-Довжанський, Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта та Харків-Берестин-Перещипине-Дніпро. Ще чотири – на дорогах регіонального значення: Харків-Охтирка та Мерефа-Лозова-Павлоград.

Відповідний прогноз зробив Регіональний центр із гідрометеорології. У суботу, 16 травня, буде слабкий туман і до 23 тепла вдень. У неділю – до +25, місцями – дощ і гроза.

