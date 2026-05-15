Майже 120 млн грн на шкільні автобуси для Харківщини: перші вже отримали

Вісім нових шкільних автобусів передали 15 травня Нововодолазькій, Дергачівській, Валківській, Краснокутській, Олексіївській, Богодухівській, Савинській та Чугуївській громаді.

Кожен автобус обладнаний місцями для перевезення учнів з обмеженою мобільністю та відповідає вимогам безбар’єрності, наголосив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Загальна вартість восьми одиниць склала 30,8 мільйона гривень.

“Це — частина шкільного транспорту, який планується придбати для Харківщини цього року. У межах державної субвенції для нашого регіону передбачено понад 119,8 мільйона гривень на закупівлю 33 автобусів. До 30 червня очікуємо надходження ще 25”, – розповів начальник ХОВА.

Він також констатував, що такі автобуси особливо важливі для громад, де через безпекову ситуацію або значну віддаленість школярі потребують організованого підвозу.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, майже 650 дітей уже навчаються у двох збудованих з нуля підземних школах, що відкрили в Чугуєві наприкінці березня. Одна розрахована на 300 учнів, друга — на 400. Навчають не тільки містян, а й дітей з інших населених пунктів громади, яких підвозять автобусами.