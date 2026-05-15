Провалилися під землю: Зіту та Гіту врятували в Харкові (відео)

У Харкові врятували двох кошенят, які провалилися у зламаний ліхтарний стовп і перебували на глибині понад два метри, розповіли у громадській організації “Порятунок тварин Харків”.

Малеча щосили кликала на допомогу. Місцева жителька, яка годує кошенят, почула їх та намагалася врятувати, але самостійно їй це не вдалося, тому вона звернулася до волонтерів. Кошенята перебували приблизно на глибині 2,5 метра під землею. Отвір був настільки вузький, що мурчики ледь могли розвернутися.

Відео: “Порятунок тварин Харків”

“Вирішили діставати їх саморобною гнучкою петлею на мотузці. Ми близько години намагалися спіймати малечу. І врешті план спрацював!” — розповіли волонтери.

Кошенят доправили до ветклініки ARK. Виявилося, що це сестрички, яких назвали Зітою і Гітою. Вони чекають на своїх господарів, щойно відновляться.

