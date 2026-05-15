Харківській блогерці, підозрюваній в контрабанді авто, призначили заставу

27-річній підозрюваній в організації схеми незаконного ввезення авто з-за кордону для ЗСУ сьогодні, 15 травня, у Харкові обрали запобіжний захід.

Суд призначив заставу у розмірі 998 400 гривень, повідомила МГ “Об’єктив” речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.

Правоохоронці уточнили, що не погоджуються з таким рішенням. Тож готується апеляційна скарга.

Зазначимо, що офіційно правоохоронці не називали імені підозрюваної. Відомо, що йдеться про харківську автоблогерку Анну Крівуц (Danger.ann). Її адвокат Юрій Кубай повідомив, що дівчину вже випустили з-під варти. Він опублікував фото з Анною, підписавши: «Воля».

«Проте протягом п’яти днів має внести заставу», – зазначив адвокат.

Нагадаємо, схему незаконного ввезення авто в Україну з-за кордону для військових ЗСУ викрили правоохоронці. Як повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, в її організації підозрюють 27-річну харківську підприємницю, яка також очолює місцевий благодійний фонд.