Дев’ять жителів Харківщини повернулися додому з російського полону
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед 205 українських захисників, які повернулися з російського полону у межах обміну, – дев’ять мешканців Харківщини.
Серед звільнених – двоє харків’ян, жителі Лозової, Змієва, а також Куп’янського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів.
“Дякуємо нашим воїнам за силу та витримку. Скорішого відновлення! Вітаємо вдома”, – написав голова ХОВА.
Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, з полону РФ повернулися 205 українських захисників, повідомляв президент Володимир Зеленський. Він уточнив: це перший етап обміну військовополоненими 1000 на 1000. Додому приїхали воїни ЗСУ, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. “Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і «Азовсталь», на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС”, – уточнив президент.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обмен пленными, Олег Синегубов, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2026 в 13:36;