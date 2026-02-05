Live

Обмін полоненими: додому повернулися 157 українців (фото, відео)

Суспільство 15:21   05.02.2026
Вікторія Яковенко
Вдень 5 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про обмін з РФ військовополоненими.

Він зазначив, що додому повертаються 157 українців. Більшість були в полоні ще з 2022-го року.

«Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати. Дякую всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України. Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів – це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з Росії», – написав президент.

обмен пленными
Фото: Володимир Зеленський
обмен пленными
Фото: Володимир Зеленський
обмен пленными
Фото: Володимир Зеленський
обмен пленными
Фото: Володимир Зеленський

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що повернулися 150 військових та 7 цивільних.

«Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних Сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів», – йдеться у повідомленні.

Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Сумському та Київському напрямках.

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 23 роки. Найстаршому – 63 роки.

Відео: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Автор: Вікторія Яковенко
