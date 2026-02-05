Обмен пленными: домой вернулись 157 украинцев (фото, видео)

Днем 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обмене с РФ военнопленными.

Он отметил, что домой возвращаются 157 украинцев. Большинство были в плену еще с 2022 года.

«Сегодняшний обмен произошел после долгой паузы и очень важно, что его удалось реализовать. Благодарю всех, кто работает ради обменов, и всех, кто на фронте пополняет обменный фонд для Украины. Без решимости наших воинов такие обмены были бы невозможны, поэтому каждый результат наших подразделений – это то, что поддерживает возможность возвращать украинцев домой из России», — написал президент.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными уточнили, что вернулись 150 военных и 7 гражданских.

«Домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, Воздушных Сил, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить офицеров», — говорится в сообщении.

Освобожденные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Сумском и Киевском направлениях.

Самому младшему освобожденному защитнику исполнилось 23 года. Старшему – 63 года.

Видео: Координационный штаб по обращению с военнопленными