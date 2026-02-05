Обмен пленными: домой вернулись 157 украинцев (фото, видео)
Днем 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обмене с РФ военнопленными.
Он отметил, что домой возвращаются 157 украинцев. Большинство были в плену еще с 2022 года.
«Сегодняшний обмен произошел после долгой паузы и очень важно, что его удалось реализовать. Благодарю всех, кто работает ради обменов, и всех, кто на фронте пополняет обменный фонд для Украины. Без решимости наших воинов такие обмены были бы невозможны, поэтому каждый результат наших подразделений – это то, что поддерживает возможность возвращать украинцев домой из России», — написал президент.
В Координационном штабе по обращению с военнопленными уточнили, что вернулись 150 военных и 7 гражданских.
«Домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, Воздушных Сил, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить офицеров», — говорится в сообщении.
Освобожденные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Сумском и Киевском направлениях.
Самому младшему освобожденному защитнику исполнилось 23 года. Старшему – 63 года.
Видео: Координационный штаб по обращению с военнопленными
Читайте также: Шмыгаль осмотрел поврежденные энергообъекты в Харькове: что удалось сохранить
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина; Теги: военнопленные, Володимир Зеленський, обмен пленными;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Обмен пленными: домой вернулись 157 украинцев (фото, видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 февраля 2026 в 15:21;