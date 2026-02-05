Шмыгаль осмотрел поврежденные энергообъекты в Харькове: что удалось сохранить

Сегодня, 5 февраля, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль посетил в Харькове энергетические объекты, поврежденные в результате российских атак.

Он отметил, что без централизованного теплоснабжения осталось около 100 тысяч семей.

«Осмотрел ход ремонтных работ. Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить свет и тепло, однако повреждения существенные. Благодарю ремонтные бригады за сверхтяжелую работу», — рассказал Шмыгаль.

Он также говорит: ознакомился с инженерной защитой на объекте, поврежденном после обстрела.

«Благодаря защите основное оборудование удается сохранить. Обсудили насущные потребности харьковских энергетиков. Дал задачу передать необходимое оборудование из хаба Минэнерго для оперативного восстановления. Готовим соответствующие запросы партнерам», — отметил министр энергетики.

Напомним, в Харькове около 06:50 утра 5 февраля раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении БпЛА на город. Позже мэр Игорь Терехов подтвердил «прилет» по Слободскому району. Тем временем в КП «Харьковский метрополитен» написали, что из-за проблем с электроэнергией все линии метро работают по графику выходного дня. Интервалы между поездами – 20 минут. Также в пресс-службе мэрии сообщили, что в Харькове – перебои в работе общественного транспорта.

До этого Харьков пережил массированную атаку 3 февраля.