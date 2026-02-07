Импорт электроэнергии и отключения: как держится энергосистема Украины

7 февраля россияне снова массированно атаковали энергетические объекты Украины, на этот раз били по западу страны.

Под ударом дронов и ракет находились подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ – основа энергосети Украины, сообщил министр энергетики Украины Денис Шмигаль. Россияне ударили по генерации: Бурштынской ТЭС на Франковщине и Добротворской ТЭС на Львовщине. Блоки АЭС разгрузили персонал. В результате чего атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации, пояснили в Минэнерго.

На сегодня по всей территории Украины действуют 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях — специальные графики аварийных отключений. Диспетчер «Укрэнерго» активировал запрос на аварийную помощь от Польши.

Следовательно, из-за значительных повреждений энергосистема балансирует благодаря привлечению импорта электрической энергии и применению мер по ограничению.

Главная причина – последствия массированной атаки на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.