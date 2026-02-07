Новости Харькова — главное 7 февраля: удар БпЛА, аварийные отключения
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
10:26
Погибший и пятеро пострадавших на Харьковщине
На дороге между селами Цуповка и Прудянка Дергачевской громады погиб 50-летний мужчина, пострадала 50-летняя женщина, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В селе Белый Колодец Волчанской громады ранены 58-летняя женщина и 59-летний мужчина, в селе Осиново Кондрашевской громады пострадал 33-летний мужчина; в поселке Ковшаровка Купянской громады ранена 57-летняя женщина.
Против мирного населения россияне применили БпЛА разных типов. За сутки было 3 пожара, возникших из-за обстрела, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
09:02
Как прошли сутки на фронтах Харьковщины
На Южно-Слобожанском направлении россияне десять раз за сутки атаковали Волчанск, Дворечанское и возле сел Прилепки, Кутьковки, Фиголовк., сообщает Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении вчера было два боя у села Песчаное.
На Лиманском направлении россияне шесть раз атаковали позиции ВСУ возле населенных пунктов Дробышево, Ставки, Лиман, Твердохлебово, Новоселовка.
08:09
Задействовали аварийные графики отключения света
В Харькове и Харьковской области активировали графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети, сообщили в Харьковоблэнерго.
Причина — массированная ночная атака на энергетику Украины.
Вместе с тем продолжают действовать графики почасовых отключений.
07:30
Ночной удар БпЛА по Харькову
Ночью в Харькове зафиксировали попадание российского БпЛА типа «Шахед» в Холодногорском районе. Об этом около 2:30 сообщил городской голова Игорь Терехов.
На место происшествия выехали соответствующие службы по обследованию и установлению последствий, отметил мэр Харькова.
