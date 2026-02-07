Новости Харькова — главное 7 февраля: удар БпЛА, аварийные отключения

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

10:26

Погибший и пятеро пострадавших на Харьковщине

На дороге между селами Цуповка и Прудянка Дергачевской громады погиб 50-летний мужчина, пострадала 50-летняя женщина, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В селе Белый Колодец Волчанской громады ранены 58-летняя женщина и 59-летний мужчина, в селе Осиново Кондрашевской громады пострадал 33-летний мужчина; в поселке Ковшаровка Купянской громады ранена 57-летняя женщина.

Против мирного населения россияне применили БпЛА разных типов. За сутки было 3 пожара, возникших из-за обстрела, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

09:02

Как прошли сутки на фронтах Харьковщины

На Южно-Слобожанском направлении россияне десять раз за сутки атаковали Волчанск, Дворечанское и возле сел Прилепки, Кутьковки, Фиголовк., сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении вчера было два боя у села Песчаное.

На Лиманском направлении россияне шесть раз атаковали позиции ВСУ возле населенных пунктов Дробышево, Ставки, Лиман, Твердохлебово, Новоселовка.

08:09

Задействовали аварийные графики отключения света

В Харькове и Харьковской области активировали графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети, сообщили в Харьковоблэнерго.

Причина — массированная ночная атака на энергетику Украины.

Вместе с тем продолжают действовать графики почасовых отключений.

07:30

Ночной удар БпЛА по Харькову

Ночью в Харькове зафиксировали попадание российского БпЛА типа «Шахед» в Холодногорском районе. Об этом около 2:30 сообщил городской голова Игорь Терехов.

На место происшествия выехали соответствующие службы по обследованию и установлению последствий, отметил мэр Харькова.