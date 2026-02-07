Live

Новини Харкова — головне 7 лютого: удар БпЛА, аварійні відключення

Події 10:26   07.02.2026
Оксана Якушко
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив». 

10:26

Загиблий і п’ятеро людей постраждали на Харківщині

На дорозі між селами Цупівка та Прудянка Дергачівської громади загинув 50-річний чоловік. постраждала 50-річна жінка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Білий Колодязь Вовчанської громади поранені 58-річна жінка і 59-річний чоловік; у селі Осиново Кіндрашівської громади постраждав 33-річний чоловік; у селищі Ківшарівка Куп’янської громади поранена 57-річна жінка.

За добу було 3 пожежі, які виникли через обстріл, повідомили у ДСНС у Харківській області.

09:02

Як пройшла доба на фронтах Харківщини

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни десять разів за добу атакували Вовчанськ, Дворічанське та біля Приліпки, Кутьківки, Фиголівки, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку вчора було два бої біля села Піщаного.

На Лиманському напрямку росіяни шість разів атакували біля населених пунктів Дробишеве, Ставки, Лиман, Твердохлібове, Новоселівка.

08:09

Задіяли аварійні графіки відключення світла

У Харкові та Харківській області активували графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі, повідомили у Харківобленерго.

Причина – масована нічна атака на енергетику України.

Водночас продовжують діяти графіки погодинних відключень.

07:30

Нічний удар БпЛА по Харкову

Вночі у Харкові зафіксували влучення російського БпЛА типу «Шахед» у Холодногірському районі. Про це близько 2:30 повідомив міський голова Ігор Терехов.

На місце події виїхали відповідні служби з обстеження та встановлення наслідків, зазначив мер Харкова.

Автор: Оксана Якушко
