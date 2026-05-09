Новини Харкова — головне за 9 травня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:00

Вночі у Харкові тривогу оголошували двічі

Спершу сирена звучала у місті о 02:29. Моніторингові канали попереджали про БпЛА невизначеного типу, який летів на Руську Лозову.

Відбій оголосили вже о 02:49. Після цього тривогу оголосили о 05:55. Писали про «Молнию», що летіла на Циркуни.

О 06:22 пролунав відбій.

Зазначимо, що відносно спокійно ніч минула по всій країні. У Повітряних силах ЗСУ після опівночі не попереджали про небезпеку.

Нагадаємо, ввечері 8 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони отримали згоду РФ провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня.