Live

У Харкові — «приліт» БпЛА по об’єкту інфраструктури — Терехов

Події 22:07   28.04.2026
Олена Нагорна
Удар БпЛА по об’єкту інфраструктури у Немишлянському районі зафіксовано увечері 28 квітня.

Доповнено о 22:07. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, безпілотник влучив у проїжджу частину в Немишлянському районі. Попередньо, минулося без постраждалих.

22:02. “Зафіксовано удар ворожим дроном по обʼєкту інфраструктури у Немишлянському районі. Без постраждалих та руйнувань на дану хвилину”, – написав мер Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

На місці працюють відповідні служби. Інформація уточнюється.

Повітряна тривога тривала у місті з 21:07 до 21:39. Причиною була загроза БпЛА типу “Молния”. Моніторингові канали попереджали про безпілотник над Харковом.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, двох літніх чоловіків убили росіяни у Чугуєві. Вранці 28 квітня місто атакував БпЛА типу «V2U». Він влучив поруч із приватними будинками. За кілька хвилин було ще одне влучання – в іншій частині міста. В ГУ Нацполіції повідомили: загинули місцеві мешканці 70 та 75 років.  Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: ще одна людина поранена та знаходиться в лікарні.

Популярно
У Харкові — «приліт» БпЛА по об'єкту інфраструктури — Терехов
У Харкові — «приліт» БпЛА по об’єкту інфраструктури — Терехов
28.04.2026, 22:07
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
15.09.2023, 20:16
Душив і бив молотком пенсіонера на Харківщині — молодика затримали
Душив і бив молотком пенсіонера на Харківщині — молодика затримали
28.04.2026, 20:34
Рух транспорту на Холодній Горі в Харкові обмежать у середу
Рух транспорту на Холодній Горі в Харкові обмежать у середу
28.04.2026, 20:54
Вітер нарешті схаменеться, а заморозки — ні: погода на Харківщині 29 квітня
Вітер нарешті схаменеться, а заморозки — ні: погода на Харківщині 29 квітня
28.04.2026, 20:13
Мешканці трьох районів Харкова у середу залишаться без води
Мешканці трьох районів Харкова у середу залишаться без води
28.04.2026, 19:24

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові — «приліт» БпЛА по об’єкту інфраструктури — Терехов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 22:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удар БпЛА по об’єкту інфраструктури у Немишлянському районі зафіксовано увечері 28 квітня.".