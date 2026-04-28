У Харкові — «приліт» БпЛА по об’єкту інфраструктури — Терехов

Удар БпЛА по об’єкту інфраструктури у Немишлянському районі зафіксовано увечері 28 квітня.

Доповнено о 22:07. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, безпілотник влучив у проїжджу частину в Немишлянському районі. Попередньо, минулося без постраждалих.

22:02. “Зафіксовано удар ворожим дроном по обʼєкту інфраструктури у Немишлянському районі. Без постраждалих та руйнувань на дану хвилину”, – написав мер Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

На місці працюють відповідні служби. Інформація уточнюється.

Повітряна тривога тривала у місті з 21:07 до 21:39. Причиною була загроза БпЛА типу “Молния”. Моніторингові канали попереджали про безпілотник над Харковом.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, двох літніх чоловіків убили росіяни у Чугуєві. Вранці 28 квітня місто атакував БпЛА типу «V2U». Він влучив поруч із приватними будинками. За кілька хвилин було ще одне влучання – в іншій частині міста. В ГУ Нацполіції повідомили: загинули місцеві мешканці 70 та 75 років. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: ще одна людина поранена та знаходиться в лікарні.