Ще одне комунальне підприємство Харкова візьме кредити – офіційно
Харківська міськрада на сесії 12 червня дала згоду на отримання трьох кредитів в Укргазбанку для СКП “Харківзеленбуд”.
“Кошти спрямують на поповнення обігових коштів підприємства, придбання установок зберігання енергії та супутнього обладнання, а також спеціалізованої техніки для виконання робіт з благоустрою та озеленення міста. Кредит на поповнення обігових коштів у розмірі до 100 млн грн буде наданий строком до 36 місяців під 3% річних. Ще два кредити – на придбання енергетичного обладнання (до 42 млн грн) та спецтехніки (до 8 млн грн) – підприємство залучить під 1% річних строком до 60 місяців”, – поінформувала пресслужба мерії.
Раніше дозволи взяти кредити депутати видавали іншим КП: кільком міським лікарням та тролейбусним депо, КП “Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження та зливової каналізації”, КП “Харків-Сигнал”, КП “Комплекс з вивозу побутових відходів”, КП “Харківжитлобуд”, КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” та КП “Харківспецбуд” залучать кредитування на придбання спеціалізованої техніки.
На таке рішення зреагували в Харківському антикорупційному центрі, заявивши, що кредити підприємства отримають під заставу когенераційних установок. У мерії у відповідь пояснили, що це стандартна світова практика: обладнання, яке купують за кредитні кошти, на час дії кредитної угоди перебуває у заставі, але залишається власністю громади.
Також сьогодні на сесії депутати внесли зміни до рішень про кредитування комунальних підприємств, які ухвалювали раніше.
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“Ми залучаємо кредитний ресурс для закупівлі енергетичного обладнання. Було досягнуто домовленості з державним банком про спеціальні умови – нам дають кошти під 1% річних на закупівлю обладнання та під 3% на обігові кошти. Таких вигідних для міст умов насправді не буває, це зробили спеціально для прифронтових громад. Заставою є те обладнання, яке буде придбане за кредитні кошти. Тобто це щось схоже на лізинг, лише під низькі відсотки”, – пояснив мер Ігор Терехов.
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- Категорії: Економіка, Харків; Теги: Ігор Терехов, коммунальное предприятие, кредиты, міськрада, новини Харкова, сесія;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 18:17;