Ще одне комунальне підприємство Харкова візьме кредити – офіційно

Харківська міськрада на сесії 12 червня дала згоду на отримання трьох кредитів в Укргазбанку для СКП “Харківзеленбуд”.

“Кошти спрямують на поповнення обігових коштів підприємства, придбання установок зберігання енергії та супутнього обладнання, а також спеціалізованої техніки для виконання робіт з благоустрою та озеленення міста. Кредит на поповнення обігових коштів у розмірі до 100 млн грн буде наданий строком до 36 місяців під 3% річних. Ще два кредити – на придбання енергетичного обладнання (до 42 млн грн) та спецтехніки (до 8 млн грн) – підприємство залучить під 1% річних строком до 60 місяців”, – поінформувала пресслужба мерії.

Раніше дозволи взяти кредити депутати видавали іншим КП: кільком міським лікарням та тролейбусним депо, КП “Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження та зливової каналізації”, КП “Харків-Сигнал”, КП “Комплекс з вивозу побутових відходів”, КП “Харківжитлобуд”, КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” та КП “Харківспецбуд” залучать кредитування на придбання спеціалізованої техніки.

На таке рішення зреагували в Харківському антикорупційному центрі, заявивши, що кредити підприємства отримають під заставу когенераційних установок. У мерії у відповідь пояснили, що це стандартна світова практика: обладнання, яке купують за кредитні кошти, на час дії кредитної угоди перебуває у заставі, але залишається власністю громади.

Також сьогодні на сесії депутати внесли зміни до рішень про кредитування комунальних підприємств, які ухвалювали раніше.

“Ми залучаємо кредитний ресурс для закупівлі енергетичного обладнання. Було досягнуто домовленості з державним банком про спеціальні умови – нам дають кошти під 1% річних на закупівлю обладнання та під 3% на обігові кошти. Таких вигідних для міст умов насправді не буває, це зробили спеціально для прифронтових громад. Заставою є те обладнання, яке буде придбане за кредитні кошти. Тобто це щось схоже на лізинг, лише під низькі відсотки”, – пояснив мер Ігор Терехов.