Еще одно коммунальное предприятие Харькова возьмет кредиты — официально

Харьковский горсовет на сессии 12 июня дал согласие на получение трех кредитов в Укргазбанка СКП «Харьковзеленстрой».

«Средства будут направлены на пополнение оборотных средств предприятия, приобретение установок хранения энергии и сопутствующего оборудования, а также специализированной техники для выполнения работ по благоустройству и озеленению города. Кредит на пополнение оборотных средств в размере до 100 млн грн будет предоставлен сроком до 36 месяцев под 3% годовых. Еще два кредита – на приобретение энергетического оборудования (до 42 млн грн) и спецтехники (до 8 млн грн) – предприятие привлечет под 1% годовых сроком до 60 месяцев», — проинформировала пресс-служба мэрии.

Ранее разрешения взять кредиты депутаты выдавали другим КП: нескольким городским больницам и троллейбусным депо, КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации», КП «Харьков-Сигнал», КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов», КП «Харьковжилстрой», КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и КП «Харьковспецстрой» привлекут кредитование для приобретения специализированной техники.

На такое решение среагировали в Харьковском антикоррупционном центре, заявив, что кредиты предприятия получат под залог когенерационных установок. В мэрии в ответ пояснили, что это стандартная мировая практика: оборудование, которое покупают за кредитные средства, на время действия кредитного соглашения находится в залоге, но остается собственностью громады.

Также сегодня на сессии депутаты внесли изменения в решения о кредитовании коммунальных предприятий, которые принимали ранее.

«Мы привлекаем кредитный ресурс для закупки энергетического оборудования. Были достигнуты договоренности с государственным банком о специальных условиях — нам дают средства под 1% годовых на закупку оборудования и под 3% на оборотные средства. Таких выгодных для городов условий действительно не бывает, это сделали специально для прифронтовых громад. Залогом является оборудование, которое будет приобретено за кредитные средства. То есть это что-то сродни лизингу, только под низкие проценты», — пояснил мэр Игорь Терехов.