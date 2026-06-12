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Еще одно коммунальное предприятие Харькова возьмет кредиты — официально

Харьков 18:17   12.06.2026
Оксана Горун
Еще одно коммунальное предприятие Харькова возьмет кредиты — официально

Харьковский горсовет на сессии 12 июня дал согласие на получение трех кредитов в Укргазбанка СКП «Харьковзеленстрой».

«Средства будут направлены на пополнение оборотных средств предприятия, приобретение установок хранения энергии и сопутствующего оборудования, а также специализированной техники для выполнения работ по благоустройству и озеленению города. Кредит на пополнение оборотных средств в размере до 100 млн грн будет предоставлен сроком до 36 месяцев под 3% годовых. Еще два кредита – на приобретение энергетического оборудования (до 42 млн грн) и спецтехники (до 8 млн грн) – предприятие привлечет под 1% годовых сроком до 60 месяцев», — проинформировала пресс-служба мэрии.

Ранее разрешения взять кредиты депутаты выдавали другим КП: нескольким городским больницам и троллейбусным депо, КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации», КП «Харьков-Сигнал»,  КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов», КП «Харьковжилстрой», КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и КП «Харьковспецстрой» привлекут кредитование для приобретения специализированной техники.

На такое решение среагировали в Харьковском антикоррупционном центре, заявив, что кредиты предприятия получат под залог когенерационных установок. В мэрии в ответ пояснили, что это стандартная мировая практика: оборудование, которое покупают за кредитные средства, на время действия кредитного соглашения находится в залоге, но остается собственностью громады. 

Также сегодня на сессии депутаты внесли изменения в решения о кредитовании коммунальных предприятий, которые принимали ранее.

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«Мы привлекаем кредитный ресурс для закупки энергетического оборудования. Были достигнуты договоренности с государственным банком о специальных условиях — нам дают средства под 1% годовых на закупку оборудования и под 3% на оборотные средства. Таких выгодных для городов условий действительно не бывает, это сделали специально для прифронтовых громад. Залогом является оборудование, которое будет приобретено за кредитные средства. То есть это что-то сродни лизингу, только под низкие проценты», — пояснил мэр Игорь Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 18:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет на сессии 12 июня дал согласие на получение трех кредитов в Укргазбанка СКП «Харьковзеленстрой»".