Харьков закладывает энергооборудование? Заявление мэрии о кредитах для КП

В мэрии Харькова отреагировали на обсуждение решений сессии от 4 мая, которыми депутаты разрешили коммунальным предприятиям взять льготные кредиты на закупку энергетического оборудования. ОО «Харьковский антикоррупционный центр» писала, что восемь КП возьмут кредит «с передачей в залог когенерационных установок». В мэрии пояснили: это стандартная мировая практика — оборудование, которое покупают за кредитные средства, на время действия кредитного соглашения находится в залоге, но остается собственностью громады.

Согласия на получение коммунальными предприятиями кредитов «на особых условиях» для приобретения оборудования депутаты горсовета предоставляли на двух сессиях — 4 и 12 мая. Как поясняли в пресс-службе мэрии, речь о займах по госпрограмме «Доступные кредиты 5-7-9%» со льготными ставками для прифронтовых громад: 1% годовых на покупку оборудования и 3% — на пополнение оборотных средств.

Сообщалось, что такие кредиты получат городские больницы № 13, 17, 18, 25, 27 и 31, а также КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации», «Харьков-Сигнал», «Троллейбусное депо № 3», «Октябрьское трамвайное депо», «Комплекс по вывозу бытовых отходов», «Харьковжилстрой», «Харьковское ремонтно-строительное предприятие», «Харьковспецстрой» и «Городская молочная фабрика-кухня детского питания».

В публикации ОО «Харьковский антикоррупционный центр» по итогам решений сессии от 4 мая говорилось, что восемь КП возьмут кредиты в ПАО «Укргазбанк» с передачей под залог когенерационных установок. В общей сложности это 1,033 миллиарда гривен.

«Комплекс по вывозу бытовых отходов» – 150 миллионов гривен;

«Харьковспецстрой» – 120 миллионов гривен;

«Харьковское ремонтно-строительное предприятие» – 103 миллиона гривен;

«Харьковжилстрой» – 60 миллионов гривен;

«Октябрьское трамвайное депо» – 150 миллионов гривен;

«Харьков-Сигнал» – 150 миллионов гривен;

«Троллейбусное депо № 3» – 150 миллионов гривен;

«Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» – 150 миллионов гривен.

В официальном разъяснении мэрии подчеркнули: Харьков берет льготные кредиты в госбанке под 1% годовых на дополнительное когенерационное оборудование, необходимое для прохождения следующего отопительного сезона.

«Когда мы будем закупать когенерационное оборудование, оно будет находиться под залогом банка, ведь приобретено за кредитные средства. Кредитная линия рассчитана на 1% годовых. Такие льготные условия государство предоставило только для прифронтовых городов и громад… От того, насколько быстро и качественно мы реализуем эти проекты, зависит, как мы пройдем зиму», — пояснил Игорь Терехов.

Установки будут в залоге банка лишь во время действия кредитного соглашения и при этом будут оставаться собственностью громады. Это стандартная банковская практика, которую используют во всем мире, добавили в горсовете.

«Оборудование, приобретенное за кредитные средства, включается в перечень залогового обеспечения только на период действия кредитного соглашения (так же, как это происходит в обычных кредитных программах во всем мире). Речь идет не о «передаче» или «утрате» имущества города. Когенерационное оборудование остается в собственности громады Харькова и используется исключительно для обеспечения стабильной работы критической инфраструктуры», — поясняют в горсовете.