Ночной террор Харькова продолжился утром: есть «прилет» в центре, пострадавшие
Атака беспилотников на Харьков длится с полуночи 16 мая. Известно про пять «прилетов» и двоих пострадавших. Уже утром один БпЛА упал в центре города, повредив транспортную инфраструктуру. Обломки второго — на детскую площадку в Киевском районе.
Около 06:30 мэр Игорь Терехов сообщил об ударе БпЛА по центральной части города в Шевченковском районе. Попадание зафиксировали в дорогу — повреждены три выхода из метро, три остановки наземного транспорта, контактная сеть, здание учебного заведения и остекление в соседних зданиях. Пострадал один человек.
Вскоре, после 06:50, появилась информация о падении обломков дрона на детскую площадку в Киевском районе. Обошлось без пострадавших.
После полуночи беспилотник атаковал Холодногорский район Харькова.
После 01:00 было два удара по Основянскому району. В результате последнего острую реакцию на стресс получила женщина.
Также россияне били по Харькову накануне вечером. «Прилеты» БпЛА зафиксировали в Основянском и Новобаварском районах. В результате падения БпЛА в Основянском районе пострадала 33-летняя женщина. В Новобаварском районе БпЛА попал в неработающее предприятие.
• Дата публикации материала: 16 мая 2026 в 07:16;