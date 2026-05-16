Live

Ночной террор Харькова продолжился утром: есть «прилет» в центре, пострадавшие

Происшествия 07:16   16.05.2026
Елена Нагорная
Ночной террор Харькова продолжился утром: есть «прилет» в центре, пострадавшие Иллюстративное фото

Атака беспилотников на Харьков длится с полуночи 16 мая. Известно про пять «прилетов» и двоих пострадавших. Уже утром один БпЛА упал в центре города, повредив транспортную инфраструктуру. Обломки второго — на детскую площадку в Киевском районе. 

Около 06:30 мэр Игорь Терехов сообщил об ударе БпЛА по центральной части города в Шевченковском районе. Попадание зафиксировали в дорогу — повреждены три выхода из метро, три остановки наземного транспорта, контактная сеть, здание учебного заведения и остекление в соседних зданиях. Пострадал один человек.

Вскоре, после 06:50, появилась информация о падении обломков дрона на детскую площадку в Киевском районе. Обошлось без пострадавших.

После полуночи беспилотник атаковал Холодногорский район Харькова.

После 01:00 было два удара по Основянскому району. В результате последнего острую реакцию на стресс получила женщина.

Также россияне били по Харькову накануне вечером. «Прилеты» БпЛА зафиксировали в Основянском и Новобаварском районах. В результате падения БпЛА в Основянском районе пострадала 33-летняя женщина. В Новобаварском районе БпЛА попал в неработающее предприятие.

Читайте также: Контрабанда авто вместо помощи ВСУ, освобождено Отрадное — итоги 15 мая

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьков атаковали БпЛА: «прилеты» — в двух районах, есть пострадавший
Харьков атаковали БпЛА: «прилеты» — в двух районах, есть пострадавший
15.05.2026, 20:32
Какой будет погода в субботу — прогноз по Харькову и области на 16 мая
Какой будет погода в субботу — прогноз по Харькову и области на 16 мая
15.05.2026, 20:22
«ТЦК нарушает закон? Пусть платят!» Как благодаря штрафу женщину сняли с учета
«ТЦК нарушает закон? Пусть платят!» Как благодаря штрафу женщину сняли с учета
15.05.2026, 20:21
Новости Харькова — главное 15 мая: успех ВСУ, наши дома, подозрение блогеру
Новости Харькова — главное 15 мая: успех ВСУ, наши дома, подозрение блогеру
15.05.2026, 21:53
Сегодня 16 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 16 мая 2026: какой праздник и день в истории
16.05.2026, 06:00
Ночной террор Харькова продолжился утром: есть «прилет» в центре, пострадавшие
Ночной террор Харькова продолжился утром: есть «прилет» в центре, пострадавшие
16.05.2026, 07:16

Новости по теме:

12.05.2026
Этот дом РФ атаковала уже в третий раз – Терехов об обстреле Харькова накануне
11.05.2026
Взрыв в Харькове: Терехов сообщает о «прилете» в крышу многоэтажки
07.05.2026
Лес загорелся на Харьковщине после атаки БпЛА: удалось спасти 5 тысяч га 📹
07.05.2026
БпЛА атаковал Новобаварский район Харькова: фото с места «прилета»
05.05.2026
Атака БпЛА на железнодорожную инфраструктуру в Харькове: пострадавшие (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ночной террор Харькова продолжился утром: есть «прилет» в центре, пострадавшие», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 мая 2026 в 07:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Атака беспилотников на Харьков длится с полуночи 16 мая. Известно про пять «прилетов» и двоих пострадавших.".