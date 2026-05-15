Харьков атаковал БпЛА: Терехов сообщил о «прилете» в Основянском районе

Происшествия 18:55   15.05.2026
Елена Нагорная
«Прилет» БпЛА зафиксировали в Основянском районе Харькова вечером 15 мая.

Обновлено в 18:55. В результате падения БпЛА в Основянском районе пострадал один человек, с ним работают врачи.

18:45. О попадании сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Воздушную тревогу объявили в Харькове в 18:23 из-за угрозы БпЛА типа «Шахед».

Мониторинговые каналы предупреждали о беспилотнике курсом на Жихарь.

Напомним, 29 человек пострадали в Харькове в результате российских ударов утром 14 мая. «Шахеды» попали в самый центр и густонаселенный район. В результате «прилета» неподалеку от станции метро «Университет» пострадали 15 человек — десять женщин и пятеро мужчин. Повреждены остановка общественного транспорта, киоски и кафе вокруг. На Салтовке беспилотник упал между многоэтажками. Вокруг вылетело около пятисот окон. Пострадали 14 человек, среди них трое детей.

