Утром россияне уничтожили вагон поезда на Харьковщине
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что около 07:30 беспилотник РФ уничтожил вагон поезда на Харьковщине.
Утром 5 мая россияне в очередной раз атаковали инфраструктуру АО «Укрзалізниці».
«Сработал мониторинговый центр, благодаря чему проводница вовремя перешла в мобильное укрытие. Локомотивная бригада также была защищена. Предварительно – без пострадавших», – уточнил Кулеба.
Видео: Алексей Кулеба/Telegram
Также беспилотник атаковал тепловоз на Полтавщине – вагон поврежден, началось возгорание. Также из-за российских обстрелов поврежден электровоз на Днепровщине.
«Поезд был остановлен, предварительно, из-за опасности дрона. Так что работники также были заранее предупреждены и находились в укрытии. Пострадавших нет», – добавил Кулеба.
- • Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 09:30;