Утром россияне уничтожили вагон поезда на Харьковщине

Происшествия 09:30   05.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром россияне уничтожили вагон поезда на Харьковщине

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что около 07:30 беспилотник РФ уничтожил вагон поезда на Харьковщине.

Утром 5 мая россияне в очередной раз атаковали инфраструктуру АО «Укрзалізниці».

«Сработал мониторинговый центр, благодаря чему проводница вовремя перешла в мобильное укрытие. Локомотивная бригада также была защищена. Предварительно – без пострадавших», – уточнил Кулеба.

 

Видео: Алексей Кулеба/Telegram

Также беспилотник атаковал тепловоз на Полтавщине – вагон поврежден, началось возгорание. Также из-за российских обстрелов поврежден электровоз на Днепровщине.

«Поезд был остановлен, предварительно, из-за опасности дрона. Так что работники также были заранее предупреждены и находились в укрытии. Пострадавших нет», – добавил Кулеба.

Читайте также: За сутки на Харьковщине 40 пострадавших из-за обстрелов, восемь погибших

