Атака по железной дороге и оазис на Журавлевке в Харькове – итоги 5 мая
МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 5 мая.
Атака по железной дороге в Харькове
День взрывов и тревог в Харькове Ранним утром мэр Игорь Терехов информировал о попадании двоих ракет в Основянском районе: рядом с многоквартирным домом и складским зданием. Через два часа после этих событий, около 07:30, ударные дроны прилетели по Основянскому и Холодногорскому районам. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших. Еще одно попадание БпЛА по городу было днем. В областной прокуратуре отметили: утром беспилотники «Герань-2» повредили в Харькове железнодорожную инфраструктуру. Били по двум объектам. Мужчина ранен, у женщины острая реакция на стресс. Также враг попал ракетой по промышленному предприятию в Изюмском районе, там погиб рабочий, ранения получили охранник и сотрудник ГСЧС.
Масштабный «прилет» в Малоданиловской громаде: перекрыли дорогу на Дергачи
Последствия масштабного удара ликвидируют в пригороде Харькова. Около 15:30 глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил об очередном обстреле села Черкасская Лозовая. На месте возник пожар. А вслед за этим последовал еще один «прилет» по территории громады. Дым от него был виден на противоположном конце Харькова. Когда мы готовили этот выпуск, Гололобов информировал о серии взрывов и разрушении не менее 50 домовладений. На месте развертывался координационный штаб помощи пострадавшим. Жителей окрестных населенных пунктов глава общины призвал не выходить из домов. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что в результате этого обстрела временно перекрыта дорога Харьков – Золочев на участке между областным центром и Дергачами. Объезд – через село Черкасская Лозовая. Но в 18:50 движение уже восстановили.
Новое оружие врага: «бандероль» прилетела по Безлюдовке
«Бандероль» впервые ударила по Харьковщине. Этой новой российской малогабаритной ракетой попали по поселку Безлюдовка накануне. Информацию в эфире нацмарафона озвучил руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша. Он отметил, что максимальная дальность полета такой ракеты – около 500 км. Из открытых источников известно, что бандероль запускают из беспилотника «Орион». Она маневренная и успешно обходит системы РЭБ. Несет боевую часть весом до 150 кг.
Оккупант сдался дрону в Харьковской области
Видео было опубликовано пограничниками. По информации ГНСУ, захватчики пытались прорваться через границу в направлении села Землянки. Россиян встретили украинские дроны «Vampire», которыми руководили пограничники бригады «Гарт». После первых сбросов «освободители» бросились бежать, кто смог. А один потом вышел и начал махать дрону. За ним прислали БпЛА с громкоговорителем, который провел пленника на украинские позиции.
Оазис создают на Журавлевке
Настоящий оазис посреди города начали создавать в Харькове. Так определили цель своей деятельности коммунальщики «Харьковзеленстроя». Они наводят порядок в Журавлевском гидропарке. Там сегодня высадили 20 ив вдоль берега. Это только первый этап озеленения территории.
МГ «Объектив» также сообщала 5 мая:
Новости по теме:
- Категории: Оригинально, Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, итоги дня, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Атака по железной дороге и оазис на Журавлевке в Харькове – итоги 5 мая», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 23:08;