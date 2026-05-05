Атака по железной дороге и оазис на Журавлевке в Харькове – итоги 5 мая

МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 5 мая.

День взрывов и тревог в Харькове Ранним утром мэр Игорь Терехов информировал о попадании двоих ракет в Основянском районе: рядом с многоквартирным домом и складским зданием. Через два часа после этих событий, около 07:30, ударные дроны прилетели по Основянскому и Холодногорскому районам. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших. Еще одно попадание БпЛА по городу было днем. В областной прокуратуре отметили: утром беспилотники «Герань-2» повредили в Харькове железнодорожную инфраструктуру. Били по двум объектам. Мужчина ранен, у женщины острая реакция на стресс. Также враг попал ракетой по промышленному предприятию в Изюмском районе, там погиб рабочий, ранения получили охранник и сотрудник ГСЧС.

Последствия масштабного удара ликвидируют в пригороде Харькова. Около 15:30 глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил об очередном обстреле села Черкасская Лозовая. На месте возник пожар. А вслед за этим последовал еще один «прилет» по территории громады. Дым от него был виден на противоположном конце Харькова. Когда мы готовили этот выпуск, Гололобов информировал о серии взрывов и разрушении не менее 50 домовладений. На месте развертывался координационный штаб помощи пострадавшим. Жителей окрестных населенных пунктов глава общины призвал не выходить из домов. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что в результате этого обстрела временно перекрыта дорога Харьков – Золочев на участке между областным центром и Дергачами. Объезд – через село Черкасская Лозовая. Но в 18:50 движение уже восстановили.

«Бандероль» впервые ударила по Харьковщине. Этой новой российской малогабаритной ракетой попали по поселку Безлюдовка накануне. Информацию в эфире нацмарафона озвучил руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша. Он отметил, что максимальная дальность полета такой ракеты – около 500 км. Из открытых источников известно, что бандероль запускают из беспилотника «Орион». Она маневренная и успешно обходит системы РЭБ. Несет боевую часть весом до 150 кг.

Видео было опубликовано пограничниками. По информации ГНСУ, захватчики пытались прорваться через границу в направлении села Землянки. Россиян встретили украинские дроны «Vampire», которыми руководили пограничники бригады «Гарт». После первых сбросов «освободители» бросились бежать, кто смог. А один потом вышел и начал махать дрону. За ним прислали БпЛА с громкоговорителем, который провел пленника на украинские позиции.

Настоящий оазис посреди города начали создавать в Харькове. Так определили цель своей деятельности коммунальщики «Харьковзеленстроя». Они наводят порядок в Журавлевском гидропарке. Там сегодня высадили 20 ив вдоль берега. Это только первый этап озеленения территории.

