Смертельный удар по Мерефе и 15 атак по АЗС в Харькове – итоги 4 мая

МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 4 мая.

«Искандером» по Мерефи ударила российская армия сегодня утром. Погибли семь человек, еще более 30 пострадали, сообщила Харьковская областная прокуратура. Среди раненых – двухлетний мальчик, получивший порезы стеклом. Вражеская ракета ударила неожиданно по дороге посреди города. Свидетели рассказали: была мертвая тишина, затем резко взрыв. Посыпались стекла окон, раздались крики. В городе повреждены дома, магазины, СТО и машины. Состояние пострадавших – разное. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, четверо – тяжелые, у 12 взрывные травмы средней тяжести, еще больше людей – с острой реакцией на стресс. В течение дня они продолжали обращаться в больницы. В Мерефянской громаде с 5 мая объявлен трехдневный траур.

Взрывы сегодня звучали и в Харькове. По данным мэра Игоря Терехова, вражеский дрон атаковал Холодногорский район. Информация о пострадавших не поступала. В то же время городской голова отметил, что в последние дни враг целенаправленно бил по автозаправочным станциям города беспилотниками «V2U». Таких ударов насчитали уже 15. Они пришлись по 11 станциям – в основном целят по баллонам с газом. Терехов заявил, что в городе нет дефицита топлива или ажиотажа. Он призвал владельцев АЗС дополнительно защитить взрывоопасное оборудование.

Жители Харькова через суд требуют от мэрии снести свой дом. Фемиду на помощь призвали жители многоэтажки на улице Леся Сердюка, 56. Они обратились в СМИ, чтобы огласить ситуацию. В коллективном обращении люди отметили: их дом пережил около 30 прилетов и многочисленные пожары. Несмотря на это, здание внесли в перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту. Жители выразили сомнение, что это целесообразно и безопасно и подали иск. Корреспондентка «Объектива» попросила мэра Харькова прокомментировать ситуацию. Терехов объяснил: часть обитателей считает, что дом нужно снести, другая желает восстановления. Но городские власти ориентируются в первую очередь на данные инструментальной экспертизы. Такие экспертизы провели две, и они доказали, что дом можно отстроить.

В КП «Харьковзеленстрой» объяснили: так защищают деревья в преддверии пожароопасного периода. Минерализованные полосы создали вокруг леса на Залютино и Григоровском бору, а также перекопали въезды в Лесопарк. Это сделали, чтобы остановить возможное распространение огня и ограничить доступ транспорта к лесным массивам. Коммунальщики напомнили, что во время военного положения посещение лесов как пешком, так и на транспорте запрещено.

