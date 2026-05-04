Смертельний удар по Мерефі й 15 атак по АЗС у Харкові – підсумки 4 травня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова та області 4 травня.

«Іскандером» по Мерефі вдарила російська армія сьогодні вранці. Загинуло семеро людей, ще понад 30 постраждало, повідомила Харківська обласна прокуратура. Серед поранених – дворічний хлопчик, який одержав порізи склом. Ворожа ракета вдарила несподівано дорогою посеред міста. Свідки розповіли: була мертва тиша, а згодом різко вибух. Посипалися вікна, почали лунати крики. У місті пошкоджені будинки, магазини, СТО та автівки. Стан потерпілих – різний. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, четверо – тяжкі, у 12 вибухові травми середньої тяжкості, ще більше людей – із гострою реакцією на стресс. Впродовж дня вони продовжували звертатися до лікарень. У Мереф’янській громаді із 5 травня оголошено триденну скаргу.

Вибухи сьогодні лунали і у Харкові. За даними мера Ігоря Терехова, під ударом ворожого дрону був Холодногірський район. Інформація про потерпілих не надходила. Водночас міський голова зазначив, що останніми днями ворог цілеспрямовано бив автозаправними станціями міста безпілотниками «V2U». Таких ударів налічили вже 15. Вони припали по 11 станціях – переважно ціляти балонами із газом. Терехов заявив, що у місті немає дефіциту палива чи ажіотажу. Він закликав власників АЗС додатково захистити вибухонебезпечне обладнання.

Жителі Харкова через суд вимагають від мерії знести свій будинок. Феміду на допомогу закликали мешканці багатоповерхівки на вулиці Леся Сердюка, 56. Вони звернулися до ЗМІ, щоб надати розголосу ситуації. У колективному зверненні люди відзначили: їхній будинок пережив близько 30 прильотів і чисельні пожежі. Попри це будову внесли до переліку об’єктів, що підлягають капітальному ремонту. Жителі висловили сумніви, що це доцільно та безпечно та подали позов. Кореспондентка «Об’єктиву» попросила мера Харкова прокоментувати ситуацію. Терехов пояснив: частина жителів вважає, що будинок треба знести, інша бажає відновлення. Але міська влада орієнтується в першу чергу на дані інструментальної експертизи. Такі експертизи провели дві, і вони довели, що будинок можна відбудувати.

У СКП «Харківзеленбуд» пояснили: так захищають дерева напередодні пожежонебезпечного періоду. Мінералізовані смуги створили навколо лісу на Залютиному та Григорівському бору, а також перекопали в’їзди до Лісопарку. Це зробили, щоб зупинити можливе поширення вогню та обмежити доступ транспорту до лісових масивів. Комунальники нагадали, що під час воєнного стану відвідування лісів як пішки, так і на транспорті залишається під забороною.

