Триденну жалобу за жертвами ракетного удару 4 травня оголосили у Мерефі
З 5 по 7 травня у Мереф’янській громаді оголосили Дні жалоби у пам’ять про людей, що загинули внаслідок ракетного удару 4 травня.
Відповідне розпорядження підписав мер Мерефи Веніамін Сітов, повідомляє пресслужба Мереф’янської громади.
«На знак скорботи на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності приспустять Державний Прапор України з траурною стрічкою. У цей період на території всієї громади заборонено проводити будь-які розважальні та концертні заходи, звучання розважальної музики у закладах торгівлі й громадського харчування», – йдеться в офіційному повідомленні.
Нагадаємо, 4 травня армія РФ вдарила ракетою “Іскандер” по Мерефі. Влучання зафіксували у дорожнє покриття. Внаслідок удару загинули семеро людей — чоловіки 50, 59, 63 та 69 років і жінки 74, 41 та 52 років.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 4 мая, іскандер, день траура, загиблі, мерефа, траур, удар;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2026 в 18:16;