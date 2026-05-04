Триденну жалобу за жертвами ракетного удару 4 травня оголосили у Мерефі

Суспільство 18:16   04.05.2026
Оксана Якушко
З 5 по 7 травня у Мереф’янській громаді оголосили Дні жалоби у пам’ять про людей, що загинули внаслідок ракетного удару 4 травня.

Відповідне розпорядження підписав мер Мерефи Веніамін Сітов, повідомляє пресслужба Мереф’янської громади.

«На знак скорботи на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності приспустять Державний Прапор України з траурною стрічкою. У цей період на території всієї громади заборонено проводити будь-які розважальні та концертні заходи, звучання розважальної музики у закладах торгівлі й громадського харчування», – йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, 4  травня армія РФ вдарила ракетою “Іскандер” по Мерефі. Влучання зафіксували у дорожнє покриття. Внаслідок удару загинули семеро людей — чоловіки 50, 59, 63 та 69 років і жінки 74, 41 та 52 років.

  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2026 в 18:16;

