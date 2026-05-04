«Мертва тиша, і різко вибух» – жителі Мерефи про «приліт», загиблих шестеро

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Мерефі 4 травня зросла. У лікарні помер 68-річний чоловік.

Доповнено о 15:33. Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що кількість постраждалих у Мерефі вже зросла до 31.

«Зокрема, медики надали допомогу 2-річному хлопчику. На щастя, його стан задовільний. Дитина продовжить лікування амбулаторно», – розповів Синєгубов.

15:26. «Загалом у місті загинуло 6 людей. Крім того, до 24 людей зросла кількість постраждалих. По допомогу медиків звернулися двоє хлопців: 16-річного госпіталізуємо, 17-річний отримав необхідну допомогу і продовжить лікування амбулаторно», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Жителі міста розповіли, що було у перші хвилини після ворожого удару.

«Ніяких звуків не було. Тиша була мертва, і різко гуп, вибух. Повиривало всі вікна. Це вже третій раз у нас. Все у пилюці було. Підійшов до вікна, і на тротуарі жінка лежала вже мертва», – сказав мешканець Олександр Болотний.

«Перші секунди я тільки чула як летить скло, а потім був вибух. Крики людей. Почала спускатися до низу, все горить, дуже страшно було», – розповіла мешканка Валерія Карлюк.

Відео: Олег Синєгубов

Нагадаємо, 4 травня армія РФ вдарила ракетою «Іскандер» по Мерефі. Влучання зафіксували у дорожнє покриття. Внаслідок удару загинули п’ятеро людей – чоловіки 50 і 63 років та жінки 74, 41 і 52 років.