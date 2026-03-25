Загинув чоловік, є постраждалі: БпЛА сьогодні тероризували Харківщину

Ударними БпЛА різного типу та FPV-дронами атакували російські військові Куп’янський та Богодухівський райони 25 березня. Одна людина загинула та ще четверо постраждали.

У селі Клинова-Новоселівка Золочівської громади Богодухівського району об 11:45 внаслідок атаки FPV-дрону на автомобіль загинув 61-річний чоловік. А у селищі Золочів безпілотники “Молния” пошкодили гараж та будинок культури, повідомляють в обласній прокуратурі.

У Куп’янському районі вранці атаки БпЛА “Герань-2” зазнало селище Великий Бурлук — пошкоджено гуртожиток, магазин, кафе та багатоквартирні будинки.

У селищі Шевченкове, також у Куп’янському районі, о 12:20 БпЛА “Гербера” уразив будівлю центральної районної лікарні. Постраждали троє: 83-річний чоловік та дві жінки 29 та 55 років.

У Куп’янську-Вузловому орієнтовно о 10:00 внаслідок удару БпЛА отримала поранення жінка 69 років. Постраждалу доправили до лікарні.