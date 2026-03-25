Через ситуацію з безпекою: електрички скорочують маршрути на Харківщині

Ще чотири електрички змінять маршрути на Харківщині у зв’язку із безпековою ситуацією. Зокрема, вони не доїжджатимуть до станції Травневе, кінцевою буде Шевченкове-Південне.

Як повідомили в АТ “Укрзалізниця”, з 26 березня зміненими маршрутами курсуватимуть такі поїзди:

№6601 Харків-Пасажирський – Шевченкове-Південне (замість Харків-Пасажирський – Травневе)

№6604 Шевченкове-Південне – Гракове (замість Травневе – Гракове)

№6607 Гракове – Шевченкове-Південне (замість Шевченкове-Південне – Гракове)

№6608 Шевченково-Південне – Харків-Пасажирський (замість Травневе – Харків-Пасажирський)

Травневе — проміжна станція на лінії Коробочкине — Куп’янськ-Вузловий між станціями Шевченкове-Південне та Гроза. Розташована у селі Мирне Куп’янського району.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, FPV-дрон атакував електричку у селищі Слатине Дергачівської громади вранці 24 березня. «Приліт» стався на залізничній станції. Обласна прокуратура повідомила: загинув 61-річний пасажир. У машиніста та його помічника – гостра реакція на стрес. Згодом АТ «Укрзалізниця» зробило заяву: одразу після сигналу небезпеки поїзна бригада й низка пасажирів прослідували до модульного укриття на станції. Загиблий, за попередньою інформацією, відмовився евакуюватися. Після цього інциденту маршрут електричок скоротили. Вони доїжджатимуть лише до Дергачів. Далі пасажирів пересадять на автобуси.