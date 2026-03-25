Через ситуацію з безпекою: електрички скорочують маршрути на Харківщині
Ще чотири електрички змінять маршрути на Харківщині у зв’язку із безпековою ситуацією. Зокрема, вони не доїжджатимуть до станції Травневе, кінцевою буде Шевченкове-Південне.
Як повідомили в АТ “Укрзалізниця”, з 26 березня зміненими маршрутами курсуватимуть такі поїзди:
- №6601 Харків-Пасажирський – Шевченкове-Південне (замість Харків-Пасажирський – Травневе)
- №6604 Шевченкове-Південне – Гракове (замість Травневе – Гракове)
- №6607 Гракове – Шевченкове-Південне (замість Шевченкове-Південне – Гракове)
- №6608 Шевченково-Південне – Харків-Пасажирський (замість Травневе – Харків-Пасажирський)
Травневе — проміжна станція на лінії Коробочкине — Куп’янськ-Вузловий між станціями Шевченкове-Південне та Гроза. Розташована у селі Мирне Куп’янського району.
Актуальний розклад руху поїздів завжди можна перевірити на офіційному сайті “Укрзалізниці”.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, FPV-дрон атакував електричку у селищі Слатине Дергачівської громади вранці 24 березня. «Приліт» стався на залізничній станції. Обласна прокуратура повідомила: загинув 61-річний пасажир. У машиніста та його помічника – гостра реакція на стрес. Згодом АТ «Укрзалізниця» зробило заяву: одразу після сигналу небезпеки поїзна бригада й низка пасажирів прослідували до модульного укриття на станції. Загиблий, за попередньою інформацією, відмовився евакуюватися. Після цього інциденту маршрут електричок скоротили. Вони доїжджатимуть лише до Дергачів. Далі пасажирів пересадять на автобуси.
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: безопасность, маршруты, новини Харкова, электрички;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Через ситуацію з безпекою: електрички скорочують маршрути на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2026 в 18:19;