Синєгубов: чи посилять заходи безпеки на Харківщині після теракту у Львові
Чи планують у Харківській області додаткові заходи безпеки після теракту у Львові в ніч проти 22 лютого, відповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Ми стали свідками жахливого теракту. Ворог постійно намагається вербувати наших людей через відповідні соцмережі, неконтрольовані соцмережі. Це, дійсно, виклик», — заявив Синєгубов.
За його словами, питання безпеки вже обговорили із МВС та СБУ.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
«Маємо, по-перше, посилювати роз’яснювальну роботу, комунікацію з нашим населенням, щодо того, щоб вони були досить обережними, щодо своїх дітей, підлітків, тобто, перш за все, уразливих верств населення», — пояснив він, наголошуючи на важливості саме протидії.
«Боротися з наслідками вже досить важко, досить велику кількість людей поранено у Львові, частина людей у критичному стані… Велика кількість таких терактів попереджується. Однак один лише, який проходить, це, звичайно, трагедія для всієї країни», — резюмував очільник ХОВА.
Нагадаємо, у ніч проти 22 лютого в центрі Львова пролунало два вибухи, внаслідок яких постраждали 25 людей і загинула поліцейська. Терористкою, за версією слідства, виявилася 33-річна мешканка Рівненської області, яку завербували російські спецслужби у телеграмі. Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ продовжуватиме спроби дестабілізувати ситуацію в країні, і такі атаки, на жаль, можуть тривати.
Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2026 в 19:50