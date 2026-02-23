Синегубов: усилят ли меры безопасности на Харьковщине после теракта во Львове
Планируют ли в Харьковской области какие-либо дополнительные меры безопасности после теракта во Львове в ночь на 22 февраля, ответил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Мы стали свидетелями ужасного теракта. Враг постоянно пытается вербовать наших людей через соответствующие соцсети, неконтролируемые соцсети. Это действительно вызов», — заявил Синегубов.
По его словам, вопрос безопасности уже обсудили с МВД и СБУ.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
«Мы должны, во-первых, усилить разъяснительную работу, коммуникацию с нашим населением, чтобы они были достаточно осторожны в отношении своих детей, подростков, то есть, прежде всего, уязвимых слоев населения», — пояснил он, подчеркивая важность именно противодействия.
«Бороться с последствиями уже достаточно трудно, достаточно большое количество людей ранено во Львове, часть людей в критическом состоянии… Большое количество таких терактов предупреждается. Однако один только, который проходит, это, конечно, трагедия для всей страны», — резюмировал глава ХОВА.
Напомним, в ночь на 22 февраля в центре Львова прогремело два взрыва, в результате которых пострадали 25 человек и погибла полицейская. Террористкой, по версии следствия, оказалась 33-летняя жительница Ровенской области, которую завербовали российские спецслужбы в Telegram. Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ будет продолжать попытки дестабилизировать ситуацию в стране, и такие атаки, к сожалению, могут продолжаться.
