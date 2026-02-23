Live

Синегубов: усилят ли меры безопасности на Харьковщине после теракта во Львове

Записано 19:50   23.02.2026
Елена Нагорная
Синегубов: усилят ли меры безопасности на Харьковщине после теракта во Львове

Планируют ли в Харьковской области какие-либо дополнительные меры безопасности после теракта во Львове в ночь на 22 февраля, ответил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Мы стали свидетелями ужасного теракта. Враг постоянно пытается вербовать наших людей через соответствующие соцсети, неконтролируемые соцсети. Это действительно вызов», — заявил Синегубов.

По его словам, вопрос безопасности уже обсудили с МВД и СБУ.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Мы должны, во-первых, усилить разъяснительную работу, коммуникацию с нашим населением, чтобы они были достаточно осторожны в отношении своих детей, подростков, то есть, прежде всего, уязвимых слоев населения», — пояснил он, подчеркивая важность именно противодействия.

«Бороться с последствиями уже достаточно трудно, достаточно большое количество людей ранено во Львове, часть людей в критическом состоянии… Большое количество таких терактов предупреждается. Однако один только, который проходит, это, конечно, трагедия для всей страны», — резюмировал глава ХОВА.

Напомним, в ночь на 22 февраля в центре Львова прогремело два взрыва, в результате которых пострадали 25 человек и погибла полицейская. Террористкой, по версии следствия, оказалась 33-летняя жительница Ровенской области, которую завербовали российские спецслужбы в Telegram. Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ будет продолжать попытки дестабилизировать ситуацию в стране, и такие атаки, к сожалению, могут продолжаться.

Читайте также: Энергообъекты обстреляли в Харькове утром: Синегубов сообщил, чем била РФ

Автор: Елена Нагорная
Популярно
БпЛА атаковали Харьков: Терехов сообщил о «прилетах» в частном секторе
БпЛА атаковали Харьков: Терехов сообщил о «прилетах» в частном секторе
23.02.2026, 18:42
Новости Харькова — главное за 23 февраля: взрывы утром; БпЛА убил гражданского
Новости Харькова — главное за 23 февраля: взрывы утром; БпЛА убил гражданского
23.02.2026, 19:30
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
22.02.2026, 11:40
Погода в последнюю неделю зимы и будут ли сильные морозы в марте — синоптики
Погода в последнюю неделю зимы и будут ли сильные морозы в марте — синоптики
23.02.2026, 13:22
Последствия удара по Харькову 23 февраля показала мэрия (фото)
Последствия удара по Харькову 23 февраля показала мэрия (фото)
23.02.2026, 11:35
Прямое попадание КАБа в дом многодетной семьи: двое погибли и трое пострадали
Прямое попадание КАБа в дом многодетной семьи: двое погибли и трое пострадали
23.02.2026, 20:51

Новости по теме:

24.11.2025
Как выбрать домофон для дома или офиса
19.11.2025
Харьковчане объясняли полякам, как узнают о «прилетах» за 15 секунд
19.10.2025
Названы самый опасный и наиболее спокойные районы Харькова (видео)
28.08.2025
Как «частные детсады» в Харькове используют лазейку в законе — Деменко
05.07.2025
Трое детей погибли на водоемах Харьковской области — полиция


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Синегубов: усилят ли меры безопасности на Харьковщине после теракта во Львове», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2026 в 19:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Планируют ли в Харьковской области какие-либо дополнительные меры безопасности после теракта во Львове в ночь на 22 февраля, ответил начальник ХОВА Олег Синегубов.".