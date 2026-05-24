Недостроенный храм горел в воскресенье вечером в Харькове (фото)

Происшествия 20:50   24.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что получили сообщение о пожаре в Шевченковском районе в Харькове о 17:06. 

Как оказалось, загорелся недостроенный храм.

Пожар в храме 24 мая

«К месту происшествия были направлены три оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах. К моменту прибытия спасателей горели строительные материалы и хозяйственная постройка на территории недостроенного храма. Площадь пожара составила 100 квадратных метров», – уточнили спасатели.

Пожар в храме 24 мая

Уже в 17:43 пожар был локализован, а в 18:52 – ликвидирован. Причину возникновения возгорания еще устанавливают.

