Недостроенный храм горел в воскресенье вечером в Харькове (фото)
В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что получили сообщение о пожаре в Шевченковском районе в Харькове о 17:06.
Как оказалось, загорелся недостроенный храм.
«К месту происшествия были направлены три оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах. К моменту прибытия спасателей горели строительные материалы и хозяйственная постройка на территории недостроенного храма. Площадь пожара составила 100 квадратных метров», – уточнили спасатели.
Уже в 17:43 пожар был локализован, а в 18:52 – ликвидирован. Причину возникновения возгорания еще устанавливают.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: возгорание, ГСЧС, пожарные, пожары, спасатели;
- • Дата публикации материала: 24 мая 2026 в 20:50;