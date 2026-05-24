Недобудований храм горів у неділю ввечері в Харкові (фото)
У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що отримали повідомлення про пожежу у Шевченківському районі у Харкові о 17:06.
Як виявилося, загорівся недобудований храм.
“До місця події було направлено три оперативні відділення ДСНС на автоцистернах. На момент прибуття рятувальників горіли будівельні матеріали та господарська споруда на території недобудованого храму. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів”, – уточнили рятувальники.
Вже о 17:43 пожежу локалізували, а о 18:52 – ліквідували. Причину виникнення загоряння ще встановлюють.
- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2026 в 20:50;