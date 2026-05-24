Live

Недобудований храм горів у неділю ввечері в Харкові (фото)

Події 20:50   24.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Недобудований храм горів у неділю ввечері в Харкові (фото)

У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що отримали повідомлення про пожежу у Шевченківському районі у Харкові о 17:06. 

Як виявилося, загорівся недобудований храм.

Пожежа у храмі 24 травня

До місця події було направлено три оперативні відділення ДСНС на автоцистернах. На момент прибуття рятувальників горіли будівельні матеріали та господарська споруда на території недобудованого храму. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів”, – уточнили рятувальники.

Пожежа у храмі 24 травня

Вже о 17:43 пожежу локалізували, а о 18:52 – ліквідували. Причину виникнення загоряння ще встановлюють.

Читайте також: Найближчим часом у Харкові та області буде небезпечно – насувається гроза

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Недобудований храм горів у неділю ввечері в Харкові (фото)
Недобудований храм горів у неділю ввечері в Харкові (фото)
24.05.2026, 20:50
У Харкові – “приліт”: Терехов повідомив подробиці (доповнено)
У Харкові – “приліт”: Терехов повідомив подробиці (доповнено)
24.05.2026, 20:05
Смертельна ДТП у Змієві: від удару авто влетіло в дерево
Смертельна ДТП у Змієві: від удару авто влетіло в дерево
24.05.2026, 18:30
Заявляють про ворожнечу між жителями Харкова та Люботина: хто побив підлітків
Заявляють про ворожнечу між жителями Харкова та Люботина: хто побив підлітків
24.05.2026, 13:50
У найближчу годину в Харкові та області буде небезпечно – насувається гроза
У найближчу годину в Харкові та області буде небезпечно – насувається гроза
24.05.2026, 15:40
Понад 50 постраждалих, двоє загиблих: обстріл Києва сьогодні (оновлено)
Понад 50 постраждалих, двоє загиблих: обстріл Києва сьогодні (оновлено)
24.05.2026, 09:57

Новини за темою:

06.04.2026
Пожежним вдалося врятувати будинок від загоряння в Чугуївському районі (фото)
01.04.2026
Нічна пожежа на Салтівці: палав магазин (фото)
02.03.2026
Гололобов: у Малій Данилівці в пожежі загинула людина
21.02.2026
Пожежа в центрі Харкова, удар по Чугуєву, наркоторгівля – підсумки 21 лютого
12.02.2026
На Салтівці сьогодні чоловік рятувався від вогню, вистрибнувши з вікна


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Недобудований храм горів у неділю ввечері в Харкові (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2026 в 20:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що отримали повідомлення про пожежу у Шевченківському районі у Харкові о 17:06. ".