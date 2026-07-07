Розмінування на Харківщині: де сьогодні буде гучно

У пресслужбі ХОВА розповіли, що сьогодні, 7 липня, у Харківській області проводитимуть розмінування в Ізюмському районі.

Розмінування триватиме з 13:00 до 14:00 біля села Петропілля. Через це жителі можуть чути звуки вибухів.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла , що шість масштабних пожеж виникло на Харківщині за тиждень через російські обстріли. Вогонь охопив площу у 27,4 гектара, а найскладнішу ситуацію було зафіксовано поблизу лінії фронту — в Ізюмському надлісництві.

Крім Ізюмського, загоряння гасили у Зміївському та Жовтневому надлісництвах. Боротьбу з вогнем для лісівників та підрозділів ДСНС ускладнювали сильний вітер, високий рівень замінованості лісів, детонація боєприпасів та аномальна спека, повідомили у філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП “Ліси України”.

Попри небезпеку всі пожежі вдалося ліквідувати. Загалом через спеку та надзвичайну пожежну небезпеку минулого тижня в лісах філії зафіксували 23 загоряння. Окрім Харківської області, чотири пожежі спалахнули на Полтавщині – там причиною стало необережне поводження з вогнем та ймовірний підпал.