Дим над “Барабашово”: у ДСНС повідомили, що горіло (фото)

Удень у районі ринку “Барабашово” в Харкові сталася пожежа. Відео з місця публікували телеграм-канали. Як виявилось, дим йшов не від торгових площ.

“20 серпня о 13:04 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у Київському районі Харкова. На момент прибуття підрозділів ДСНС горіли дві господарчі споруди на загальній площі 100 кв. м“, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу вже загасили, завдяки діям рятувальників вогонь не перекинувся на сусідні будівлі. Обійшлося без постраждалих.

Причину виникнення пожежі встановлюють.

Нагадаємо, 17 серпня рятувальники гасили пожежу у приватному секторі Новобаварського району Харкова. За даними ДСНС, горів будинок, а також господарча споруда та автомобіль.