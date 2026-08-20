Live

Дим над “Барабашово”: у ДСНС повідомили, що горіло (фото)

Події 17:09   20.08.2026
Оксана Горун
Дим над “Барабашово”: у ДСНС повідомили, що горіло (фото)

Удень у районі ринку “Барабашово” в Харкові сталася пожежа. Відео з місця публікували телеграм-канали. Як виявилось, дим йшов не від торгових площ.

20 серпня о 13:04 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у Київському районі Харкова. На момент прибуття підрозділів ДСНС горіли дві господарчі споруди на загальній площі 100 кв. м“, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

пожежа в районі Барабашово у Харкові 3

Пожежу вже загасили, завдяки діям рятувальників вогонь не перекинувся на сусідні будівлі. Обійшлося без постраждалих.

Причину виникнення пожежі встановлюють.

пожежа в районі Барабашово у Харкові 2

Читайте також: Смертельна пожежа в Люботині: що стало причиною, встановила поліція

Нагадаємо, 17 серпня рятувальники гасили пожежу у приватному секторі Новобаварського району Харкова. За даними ДСНС, горів будинок, а також господарча споруда та автомобіль.

пожежа в районі Барабашово у Харкові 5

пожежа у районі Барабашово у Харкові

Автор: Оксана Горун

Популярно

Евакуація дітей – примусова: як умовляють мешканців села під Харковом (відео)
Евакуація дітей – примусова: як умовляють мешканців села під Харковом (відео)
20.08.2026, 18:35
Біля ТРЦ у Харкові жорстоко побили чоловіка: підозрюваних затримали
Біля ТРЦ у Харкові жорстоко побили чоловіка: підозрюваних затримали
20.08.2026, 15:43
Харків’янам радять не купатися у Журавлівському гідропарку: що знайшли у воді
Харків’янам радять не купатися у Журавлівському гідропарку: що знайшли у воді
20.08.2026, 15:07
«Перетворюється в купу бетонних руїн»: Канашевич показав Куп’янськ з висоти 📹
«Перетворюється в купу бетонних руїн»: Канашевич показав Куп’янськ з висоти 📹
20.08.2026, 16:12
Дим над “Барабашово”: у ДСНС повідомили, що горіло (фото)
Дим над “Барабашово”: у ДСНС повідомили, що горіло (фото)
20.08.2026, 17:09
Масштабні обшуки у військових частинах: ДБР працює і на Харківщині
Масштабні обшуки у військових частинах: ДБР працює і на Харківщині
20.08.2026, 14:03

Новини за темою:

20.08.2026
“Приліт” у Харкові – Синєгубов повідомив про удар БпЛА
20.08.2026
Кондиціонери зникали з будинків у Харкові: поліція з’ясувала причину
20.08.2026
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 50 тисяч гривень
20.08.2026
Біля ТРЦ у Харкові жорстоко побили чоловіка: підозрюваних затримали
20.08.2026
Харків’янам радять не купатися у Журавлівському гідропарку: що знайшли у воді


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Дим над “Барабашово”: у ДСНС повідомили, що горіло (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2026 в 17:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удень у районі ринку “Барабашово” в Харкові сталася пожежа. Відео з місця публікували телеграм-канали. Як виявилось, дим йшов не від торгових площ".