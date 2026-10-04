День вчителя: Зеленський нагородив освітян Харківщини

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Зеленський нагородив бійців Kraken, які беруть участь в операції Вівальді

Зеленський нагородив бійців Kraken, які беруть участь в операції Вівальді

Звання “Заслужений юрист України” надали: Юрію Георгієвському – завідувачу кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Заслуженим працівником культури та спорту став Олексій Юшко – завідувач кафедри фізичного виховання Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

Юрій Орлов – завідувач кафедри навчально-наукового інституту № 1 (підготовка спеціалістів для органів досудового розслідування Національної поліції України) Харківського національного університету внутрішніх справ.

Юрій Орлов – завідувач кафедри навчально-наукового інституту № 1 (підготовка спеціалістів для органів досудового розслідування Національної поліції України) Харківського національного університету внутрішніх справ.

Заслуженими діячами науки та техніки України – Олександр Заковоротний, завідувач кафедри НТУ “ХПІ” та Володимир Лукін – завкаф НАУ “ХАІ”.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 1019/2026, яким розподілив державні нагороди та почесні звання з нагоди Дня працівників освіти.

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• Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2026 в 14:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 1019/2026, яким розподілив державні нагороди та почесні звання з нагоди Дня працівників освіти".