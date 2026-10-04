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День вчителя: Зеленський нагородив освітян Харківщини

Суспільство 14:35   04.10.2026
Оксана Горун
День вчителя: Зеленський нагородив освітян Харківщини

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 1019/2026, яким розподілив державні нагороди та почесні звання з нагоди Дня працівників освіти.

Серед нагороджених – педагоги, керівники навчальних закладів та науковці Харківської області.

Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагородили Сергія Ліфиця – вчителя ліцею “Авторська школа Бойка”. Ордени “За заслуги” III ступеня отримали: Сергій Абламський – начальник відділу Харківського національного університету внутрішніх справ; Вікторія Ковальова – вчителька харківського ліцею №173; Ігор Рубан – ректор Харківського національного університету радіоелектроніки.

Заслуженим учителем України стала викладачка харківського ліцею №157 Наталія Щедріна.

Заслуженими діячами науки та техніки України – Олександр Заковоротний, завідувач кафедри НТУ “ХПІ” та Володимир Лукін – завкаф НАУ “ХАІ”.

Заслуженими працівниками освіти стали:

  •  Юрій Бекетов – декан факультету Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
  • Костянтин Голобородько – директор Навчально-наукового інституту української філології імені Г.Ф.Квітки Основ’яненка Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;
  • Андрій Гуменний – проректор Національного аерокосмічного університету “Харківський авіаційний інститут”;
  • Юрій Орлов – завідувач кафедри навчально-наукового інституту № 1 (підготовка спеціалістів для органів досудового розслідування Національної поліції України) Харківського національного університету внутрішніх справ.

Звання “Заслужений юрист України” надали: Юрію Георгієвському – завідувачу кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Заслуженим працівником культури та спорту став Олексій Юшко – завідувач кафедри фізичного виховання Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2026 в 14:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 1019/2026, яким розподілив державні нагороди та почесні звання з нагоди Дня працівників освіти".