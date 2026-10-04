День вчителя: Зеленський нагородив освітян Харківщини
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 1019/2026, яким розподілив державні нагороди та почесні звання з нагоди Дня працівників освіти.
Серед нагороджених – педагоги, керівники навчальних закладів та науковці Харківської області.
Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагородили Сергія Ліфиця – вчителя ліцею “Авторська школа Бойка”. Ордени “За заслуги” III ступеня отримали: Сергій Абламський – начальник відділу Харківського національного університету внутрішніх справ; Вікторія Ковальова – вчителька харківського ліцею №173; Ігор Рубан – ректор Харківського національного університету радіоелектроніки.
Заслуженим учителем України стала викладачка харківського ліцею №157 Наталія Щедріна.
Заслуженими діячами науки та техніки України – Олександр Заковоротний, завідувач кафедри НТУ “ХПІ” та Володимир Лукін – завкаф НАУ “ХАІ”.
Заслуженими працівниками освіти стали:
- Юрій Бекетов – декан факультету Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
- Костянтин Голобородько – директор Навчально-наукового інституту української філології імені Г.Ф.Квітки Основ’яненка Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;
- Андрій Гуменний – проректор Національного аерокосмічного університету “Харківський авіаційний інститут”;
- Юрій Орлов – завідувач кафедри навчально-наукового інституту № 1 (підготовка спеціалістів для органів досудового розслідування Національної поліції України) Харківського національного університету внутрішніх справ.
Звання “Заслужений юрист України” надали: Юрію Георгієвському – завідувачу кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Заслуженим працівником культури та спорту став Олексій Юшко – завідувач кафедри фізичного виховання Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.