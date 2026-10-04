День учителя: Зеленский наградил работников образования Харьковщины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 1019/2026, которым распределил государственные награды и почетные звания по случаю Дня работников образования.
Среди награжденных — педагоги, руководители учебных заведений и ученые Харьковской области.
Орденом князя Ярослава Мудрого V степени наградили Сергея Лифица — учителя лицея «Авторская школа Бойко». Ордена «За заслуги» ІІІ степени получили: Сергей Абламский – начальник отдела Харьковского национального университета внутренних дел; Виктория Ковалева — учитель харьковского лицея № 173; Игорь Рубан — ректор Харьковского национального университета радиоэлектроники.
Заслуженным учителем Украины стала преподаватель харьковского лицея № 157 Наталия Щедрина.
Заслуженными деятелями науки и техники Украины — Александр Заковоротный, заведующий кафедрой НТУ «ХПИ» и Владимир Лукин — завкаф НАУ «ХАИ».
Заслуженными работниками образования стали:
- Юрий Бекетов – декану факультета Харьковского национального автомобильно-дорожного университета;
- Константин Голобородько – директор Учебно-научного института украинской филологии имени Г.Ф.Квитки Основьяненко Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.Сковороды;
- Андрей Гуменной – проректор Национального аэрокосмического университета «Харьковский авиационный институт»;
- Юрий Орлов – заведующий кафедрой учебно-научного института № 1 (подготовки специалистов для органов досудебного расследования Национальной полиции Украины) Харьковского национального университета внутренних дел.
Звание «Заслуженный юрист Украины» присвоили: Юрию Георгиевскому — заведующему кафедрой Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Заслуженным работником культуры и спорта стал Алексей Юшко – заведующий кафедрой физического воспитания Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».