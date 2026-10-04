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День учителя: Зеленский наградил работников образования Харьковщины

Общество 14:35   04.10.2026
Оксана Горун
День учителя: Зеленский наградил работников образования Харьковщины Фото: ХОВА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 1019/2026, которым распределил государственные награды и почетные звания по случаю Дня работников образования.

Среди награжденных — педагоги, руководители учебных заведений и ученые Харьковской области.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени наградили Сергея Лифица — учителя лицея «Авторская школа Бойко». Ордена «За заслуги» ІІІ степени получили: Сергей Абламский – начальник отдела Харьковского национального университета внутренних дел; Виктория Ковалева — учитель харьковского лицея № 173; Игорь Рубан — ректор Харьковского национального университета радиоэлектроники.

Заслуженным учителем Украины стала преподаватель харьковского лицея № 157 Наталия Щедрина.

Заслуженными деятелями науки и техники Украины — Александр Заковоротный, заведующий кафедрой НТУ «ХПИ» и Владимир Лукин — завкаф НАУ «ХАИ».

Заслуженными работниками образования стали:

  •  Юрий Бекетов – декану факультета Харьковского национального автомобильно-дорожного университета;
  • Константин Голобородько – директор Учебно-научного института украинской филологии имени Г.Ф.Квитки Основьяненко Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.Сковороды;
  • Андрей Гуменной – проректор Национального аэрокосмического университета «Харьковский авиационный институт»;
  • Юрий Орлов – заведующий кафедрой учебно-научного института № 1 (подготовки специалистов для органов досудебного расследования Национальной полиции Украины) Харьковского национального университета внутренних дел.

Звание «Заслуженный юрист Украины» присвоили: Юрию Георгиевскому — заведующему кафедрой Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Заслуженным работником культуры и спорта стал Алексей Юшко – заведующий кафедрой физического воспитания Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2026 в 14:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 1019/2026, которым распределил государственные награды и почетные звания по случаю Дня работников образования".