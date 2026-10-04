День учителя: Зеленский наградил работников образования Харьковщины

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Звание «Заслуженный юрист Украины» присвоили: Юрию Георгиевскому — заведующему кафедрой Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Заслуженным работником культуры и спорта стал Алексей Юшко – заведующий кафедрой физического воспитания Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».

Заслуженными деятелями науки и техники Украины — Александр Заковоротный, заведующий кафедрой НТУ «ХПИ» и Владимир Лукин — завкаф НАУ «ХАИ».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 1019/2026, которым распределил государственные награды и почетные звания по случаю Дня работников образования.

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• Дата публикации материала: 4 октября 2026 в 14:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 1019/2026, которым распределил государственные награды и почетные звания по случаю Дня работников образования".