Live
  • Чт 17.09.2026
  • Харьков  +18°С
  • USD 44.6
  • EUR 51.45

Зеленский наградил трех харьковских спасателей

Актуально 17:42   17.09.2026
Татьяна Литвина
Зеленский наградил трех харьковских спасателей Фото: Олег Синегубов/Telegram

Трех сотрудников Харьковского гарнизона ГСЧС президент Зеленский наградил медалями по случаю Дня спасателя.

В Указе президента №933/2026 отмечается, что спасатели награждены за личное мужество и самоотверженность, проявленные в обеспечении ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в условиях военного положения, добросовестное и безупречное исполнение служебного долга.

Так, награды получили:

  • Сергиенко Алексей Васильевич, полковник службы гражданской защиты, начальник регионального центра управления в чрезвычайных ситуациях — медалью «За безупречную службу» ІІ степени.
  • Трофимов Иван Владимирович, полковник службы гражданской защиты, заместитель начальника управления – начальник отдела организации реагирования и готовности подразделений управления реагирования на чрезвычайные ситуации — медалью «За безупречную службу» ІІІ степени.
  • Славгородской Юрий Николаевич, сержант службы гражданской защиты, пожарный-спасатель 59 ГПЧ.

Как сообщил президент Зеленский, с начала полномасштабной войны около тысячи спасателей Украины отмечены государственными наградами Украины, шесть спасателей отмечены Золотой Звездой Героя Украины, из них двое посмертно.

Читайте также: ТЦ в Харькове атаковал реактивный БпЛА: пострадавшая, последствия (видео)

Напомним, 40 пиротехнических расчетов ГСЧС занимаются разминированием территории Харькова и области. За минувшую неделю специалисты обезвредили 421 вражеский боеприпас.

Автор: Татьяна Литвина

Популярно

ТЦ в Харькове атаковал реактивный БпЛА: пострадавшая, последствия (видео)
ТЦ в Харькове атаковал реактивный БпЛА: пострадавшая, последствия (видео)
17.09.2026, 13:18
FPV-дрон на оптоволокне ударил возле остановки под Харьковом, на ней были люди
FPV-дрон на оптоволокне ударил возле остановки под Харьковом, на ней были люди
16.09.2026, 22:32
FPV атаковал микроавтобус с людьми под Харьковом (фото)
FPV атаковал микроавтобус с людьми под Харьковом (фото)
17.09.2026, 13:25
Новости Харькова — главное 17 сентября: FPV убил мужчину, атака на ТЦ
Новости Харькова — главное 17 сентября: FPV убил мужчину, атака на ТЦ
17.09.2026, 15:25
Сегодня 17 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 сентября 2026: какой праздник и день в истории
17.09.2026, 06:00
Зеленский наградил трех харьковских спасателей
Зеленский наградил трех харьковских спасателей
17.09.2026, 17:42

Новости по теме:

15.09.2026
В Богодухове ГСЧС тушила пожар после удара БпЛА: фото последствий
15.09.2026
В центре Харькова пылал дом, поврежденный российской ракетой еще в 2022
14.09.2026
Сколько боеприпасов РФ обезвредили на Харьковщине за неделю, сообщила ГСЧС
09.09.2026
РФ ударила по спасателям в Золочеве: горели авто, сотрудники не пострадали
07.09.2026
Огромную авиабомбу нашли около лесополосы жители Харьковщины (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Зеленский наградил трех харьковских спасателей», то посмотрите больше в разделе Актуально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2026 в 17:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трех сотрудников Харьковского гарнизона ГСЧС президент Зеленский наградил медалями по случаю Дня спасателя.".