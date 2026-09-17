Зеленский наградил трех харьковских спасателей

Трех сотрудников Харьковского гарнизона ГСЧС президент Зеленский наградил медалями по случаю Дня спасателя.

В Указе президента №933/2026 отмечается, что спасатели награждены за личное мужество и самоотверженность, проявленные в обеспечении ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в условиях военного положения, добросовестное и безупречное исполнение служебного долга.

Так, награды получили:

Сергиенко Алексей Васильевич, полковник службы гражданской защиты, начальник регионального центра управления в чрезвычайных ситуациях — медалью «За безупречную службу» ІІ степени.

Трофимов Иван Владимирович, полковник службы гражданской защиты, заместитель начальника управления – начальник отдела организации реагирования и готовности подразделений управления реагирования на чрезвычайные ситуации — медалью «За безупречную службу» ІІІ степени.

Славгородской Юрий Николаевич, сержант службы гражданской защиты, пожарный-спасатель 59 ГПЧ.

Как сообщил президент Зеленский, с начала полномасштабной войны около тысячи спасателей Украины отмечены государственными наградами Украины, шесть спасателей отмечены Золотой Звездой Героя Украины, из них двое посмертно.

Напомним, 40 пиротехнических расчетов ГСЧС занимаются разминированием территории Харькова и области. За минувшую неделю специалисты обезвредили 421 вражеский боеприпас.