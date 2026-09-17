Зеленский наградил трех харьковских спасателей
Трех сотрудников Харьковского гарнизона ГСЧС президент Зеленский наградил медалями по случаю Дня спасателя.
В Указе президента №933/2026 отмечается, что спасатели награждены за личное мужество и самоотверженность, проявленные в обеспечении ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в условиях военного положения, добросовестное и безупречное исполнение служебного долга.
Так, награды получили:
- Сергиенко Алексей Васильевич, полковник службы гражданской защиты, начальник регионального центра управления в чрезвычайных ситуациях — медалью «За безупречную службу» ІІ степени.
- Трофимов Иван Владимирович, полковник службы гражданской защиты, заместитель начальника управления – начальник отдела организации реагирования и готовности подразделений управления реагирования на чрезвычайные ситуации — медалью «За безупречную службу» ІІІ степени.
- Славгородской Юрий Николаевич, сержант службы гражданской защиты, пожарный-спасатель 59 ГПЧ.
Как сообщил президент Зеленский, с начала полномасштабной войны около тысячи спасателей Украины отмечены государственными наградами Украины, шесть спасателей отмечены Золотой Звездой Героя Украины, из них двое посмертно.
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Напомним, 40 пиротехнических расчетов ГСЧС занимаются разминированием территории Харькова и области. За минувшую неделю специалисты обезвредили 421 вражеский боеприпас.