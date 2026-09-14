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Сколько боеприпасов РФ обезвредили на Харьковщине за неделю, сообщила ГСЧС

Общество 10:56   14.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сколько боеприпасов РФ обезвредили на Харьковщине за неделю, сообщила ГСЧС

О результатах работы пиротехников на Харьковщине за неделю рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так за неделю специалисты обезвредили 421 вражеский боеприпас. Разминированием территорий занимались 40 пиротехнических расчетов ГСЧС.

«Минная угроза на Харьковщине до сих пор остается очень высокой! Каждый день саперы ГСЧС с риском для жизни борются за то, чтобы каждый метр украинской земли стал безопасным для людей. Важно помнить правила минной безопасности: будьте внимательны, не трогайте подозрительные предметы, не подходите к ним, сразу сообщайте по номерам 101, 102 или 112», – добавили в ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2026 в 10:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результатах работы пиротехников на Харьковщине за неделю рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".