Сколько боеприпасов РФ обезвредили на Харьковщине за неделю, сообщила ГСЧС

О результатах работы пиротехников на Харьковщине за неделю рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так за неделю специалисты обезвредили 421 вражеский боеприпас. Разминированием территорий занимались 40 пиротехнических расчетов ГСЧС.

«Минная угроза на Харьковщине до сих пор остается очень высокой! Каждый день саперы ГСЧС с риском для жизни борются за то, чтобы каждый метр украинской земли стал безопасным для людей. Важно помнить правила минной безопасности: будьте внимательны, не трогайте подозрительные предметы, не подходите к ним, сразу сообщайте по номерам 101, 102 или 112», – добавили в ГСЧС.

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