На Харьковщине опаздывают 17 электричек: на маршрутах небезопасно

Из-за сложной ситуации в сфере безопасности на Харьковщине опаздывают ряд электричек, пишут в АО «Укрзалізниця».

На данный момент в регионе задерживаются следующие поезда:

Поезд №6173 Рогозянка – Харьков-Левада курсирует со станции Шпаковка с задержкой 37 мин.

Рогозянка – Харьков-Левада курсирует со станции Шпаковка с задержкой 37 мин. Поезд №6001 Дергачи – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Моторная с задержкой 1 час 26 мин.

Дергачи – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Моторная с задержкой 1 час 26 мин. Поезд №6410 Савинцы – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Жихорь с задержкой 1 час 53 мин.

Савинцы – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Жихорь с задержкой 1 час 53 мин. Поезд №6812 Чугуев – Харьков-Левада курсирует со станции Безлюдовка с задержкой 1 час 30 мин.

Чугуев – Харьков-Левада курсирует со станции Безлюдовка с задержкой 1 час 30 мин. Поезд №6173 Рогозянка – Харьков-Левада курсирует со станции Рогозянка с задержкой 1 час 19 мин.

Рогозянка – Харьков-Левада курсирует со станции Рогозянка с задержкой 1 час 19 мин. Поезд №6902 Огульцы – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Новая Бавария с задержкой 1 час 23 мин.

Огульцы – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Новая Бавария с задержкой 1 час 23 мин. Поезд №6683 Мерефа – Берестин курсирует со станции Власовка с задержкой 1 час 9 мин.

Мерефа – Берестин курсирует со станции Власовка с задержкой 1 час 9 мин. Поезд №7012 Полтава-Южная – Люботин курсирует со станции Роговка с задержкой 44 мин.

Полтава-Южная – Люботин курсирует со станции Роговка с задержкой 44 мин. Поезд №6506 Златополь – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Карачевка с задержкой 1 час 24 мин.

Златополь – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Карачевка с задержкой 1 час 24 мин. Поезд №6410 Савинцы – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Дружный с задержкой 1 час 26 мин.

Савинцы – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Дружный с задержкой 1 час 26 мин. Поезд №6684 Берестин – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Ордовка с задержкой 1 час 20 мин.

Берестин – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Ордовка с задержкой 1 час 20 мин. Поезд №6508 Беляевка – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Селекционная с задержкой 1 час 21 мин.

Беляевка – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Селекционная с задержкой 1 час 21 мин. Поезд №6702 Змиев – Харьков-Пассажирский курсирует со станции 27 км с задержкой 1 час 15 мин.

Змиев – Харьков-Пассажирский курсирует со станции 27 км с задержкой 1 час 15 мин. Поезд №6812 Чугуев – Харьков-Левада курсирует со станции Покровка с задержкой 1 час 17 мин.

Чугуев – Харьков-Левада курсирует со станции Покровка с задержкой 1 час 17 мин. Поезд №6682 Власовка – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Высокий с задержкой 1 час 16 мин.

Власовка – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Высокий с задержкой 1 час 16 мин. Поезд №6516 Лозовая – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Герсевановский с задержкой 11 мин.

Лозовая – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Герсевановский с задержкой 11 мин. Поезд №6512 Лозовая – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Бирки с задержкой 1 час 47 мин.

«Пожалуйста, соблюдайте правила эвакуации и немедленно следуйте до ближайшего укрытия или отойдите на безопасное расстояние от железнодорожной инфраструктуры – более 200 метров! Если поезд задерживается из-за воздушной тревоги, не ожидайте его прибытия на платформе, а находитесь в безопасном месте. Движение поезда будет восстановлено только после завершения воздушной угрозы», – добавили в УЗ.