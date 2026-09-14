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На Харьковщине опаздывают 17 электричек: на маршрутах небезопасно

Транспорт 09:38   14.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине опаздывают 17 электричек: на маршрутах небезопасно

Из-за сложной ситуации в сфере безопасности на Харьковщине опаздывают ряд электричек, пишут в АО «Укрзалізниця».

На данный момент в регионе задерживаются следующие поезда:

  • Поезд №6173 Рогозянка – Харьков-Левада курсирует со станции Шпаковка с задержкой 37 мин.
  • Поезд №6001 Дергачи – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Моторная с задержкой 1 час 26 мин.
  • Поезд №6410 Савинцы – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Жихорь с задержкой 1 час 53 мин.
  • Поезд №6812 Чугуев – Харьков-Левада курсирует со станции Безлюдовка с задержкой 1 час 30 мин.
  • Поезд №6173 Рогозянка – Харьков-Левада курсирует со станции Рогозянка с задержкой 1 час 19 мин.
  • Поезд №6902 Огульцы – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Новая Бавария с задержкой 1 час 23 мин.
  • Поезд №6683 Мерефа – Берестин курсирует со станции Власовка с задержкой 1 час 9 мин.
  • Поезд №7012 Полтава-Южная – Люботин курсирует со станции Роговка с задержкой 44 мин.
  • Поезд №6506 Златополь – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Карачевка с задержкой 1 час 24 мин.
  • Поезд №6410 Савинцы – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Дружный с задержкой 1 час 26 мин.
  • Поезд №6684 Берестин – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Ордовка с задержкой 1 час 20 мин.
  • Поезд №6508 Беляевка – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Селекционная с задержкой 1 час 21 мин.
  • Поезд №6702 Змиев – Харьков-Пассажирский курсирует со станции 27 км с задержкой 1 час 15 мин.
  • Поезд №6812 Чугуев – Харьков-Левада курсирует со станции Покровка с задержкой 1 час 17 мин.
  • Поезд №6682 Власовка – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Высокий с задержкой 1 час 16 мин.
  • Поезд №6516 Лозовая – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Герсевановский с задержкой 11 мин.
  • Поезд №6512 Лозовая – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Бирки с задержкой 1 час 47 мин.

«Пожалуйста, соблюдайте правила эвакуации и немедленно следуйте до ближайшего укрытия или отойдите на безопасное расстояние от железнодорожной инфраструктуры – более 200 метров! Если поезд задерживается из-за воздушной тревоги, не ожидайте его прибытия на платформе, а находитесь в безопасном месте. Движение поезда будет восстановлено только после завершения воздушной угрозы», – добавили в УЗ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2026 в 09:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за сложной ситуации в сфере безопасности на Харьковщине опаздывают ряд электричек, пишут в АО «Укрзалізниця».".