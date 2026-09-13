До 7 минут в часы пик: в метро Харькова сокращают интервалы движения

В метрополитене Харькова сокращают интервалы движения поездов. В часы пик в рабочие дни они будут составлять до 7 минут.

Это уже второй этап уменьшения интервалов за последние полгода, подчеркивает руководство предприятия.

В метрополитене отмечают, что ускорение движения поездов в условиях бесплатного проезда стало возможным благодаря системной перестройке критической инфраструктуры и оптимизации энергопотребления. Главная цель этих мер — обеспечение энергетической независимости городских систем жизнеобеспечения и повышение комфорта пассажиров.

Уменьшение интервалов движения в подземке также связывают с ростом пассажиропотока и постепенным возвращением жителей в Харьков.

Как сообщала МГ «Объектив», интервалы движения поездов в метро Харькова увеличили с 16 марта. В будние дни утром они составляли 10 минут, после 10:00 — 20 минут. В пресс-службе подземки объясняли, что причина — нестабильная ситуация в энергосистеме. После обращений и просьб харьковчан в вечерний час пик (с 16:00 до 19:00) вернули 10-минутные интервалы. С 1 мая график вновь изменили — единый интервал в 10 минут установили в течение всего дня по будням.