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Движение по улице Зброярской в Харькове ограничат на месяц

Транспорт 13:30   13.09.2026
Елена Нагорная
Движение по улице Зброярской в Харькове ограничат на месяц

Движение транспорта по улице Зброярской, возле дома №8, будет ограничено с 8:00 14 сентября до 20:00 15 октября.

Это связано с необходимостью проведения ремонта на сетях водоотведения, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.

Пропуск транспорта будет организован по свободным от выполнения работ полосам движения.

В связи с этим будет прекращено движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода по улице Зброярской, на участке от улицы Коцарской до улицы Благовещенской. На время проведения работ на маршруте №11 будут курсировать троллейбусы с большим запасом автономного хода.

Напомним, Стратегию развития Харькова до 2029 года приняли на сессии городского совета 10 сентября. В ней есть данные о текущем состоянии и планах развития транспортной инфраструктуры. По состоянию на 1 июля в городе работали 29 троллейбусных, 13 трамвайных и 52 коммунальных автобусных маршрута.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2026 в 13:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта по улице Зброярской, возле дома №8, будет ограничено с 8:00 14 сентября до 20:00 15 октября.".