Движение по улице Зброярской в Харькове ограничат на месяц

Движение транспорта по улице Зброярской, возле дома №8, будет ограничено с 8:00 14 сентября до 20:00 15 октября.

Это связано с необходимостью проведения ремонта на сетях водоотведения, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.

Пропуск транспорта будет организован по свободным от выполнения работ полосам движения.

В связи с этим будет прекращено движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода по улице Зброярской, на участке от улицы Коцарской до улицы Благовещенской. На время проведения работ на маршруте №11 будут курсировать троллейбусы с большим запасом автономного хода.

Напомним, Стратегию развития Харькова до 2029 года приняли на сессии городского совета 10 сентября. В ней есть данные о текущем состоянии и планах развития транспортной инфраструктуры. По состоянию на 1 июля в городе работали 29 троллейбусных, 13 трамвайных и 52 коммунальных автобусных маршрута.