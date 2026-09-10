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Сегодня 10 сентября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   10.09.2026
Оксана Горун
Сегодня 10 сентября 2026: какой праздник и день в истории

10 сентября 2022 года во время контрнаступления в Харьковской области Силы обороны освободили Купянск и Изюм. В этот день 1993 года в Украине приняли решение о первом чествовании памяти жертв Голодомора. В 1977-м произошла последняя в мире казнь на гильотине. В 1919-м страны – победительницы Первой мировой войны заключили мирный договор с Австрией. В 1894-м родился украинский режиссер Александр Довженко. В 1721-м завершилась Великая Северная война. В 1509-м произошло землетрясение, известное как «Малый Судный день».

Праздники и памятные даты 10 сентября

10 сентября в мире – Всемирный день предотвращения самоубийств.

Также сегодня: Международный день гинекологического здоровья, День обмена идеями, Международный день макияжа.

10 сентября в истории

10 сентября 1509 года произошло землетрясение, известное как «Малый Судный день». Эпицентр находился на дне Мраморного моря, к югу от Принцевых островов, в 29 км от Константинополя. Подробнее.

10 сентября 1721 года подписанием Ништадтского мирного договора между Швецией и Россией завершилась Великая Северная война. Швеция понесла значительные территориальные потери, уступив московитам Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию, часть Карелии и другие территории.

10 сентября 1894 года родился украинский режиссер Александр Довженко Подробнее.

Александр Довженко режиссер
Александр Довженко. Фото: vufku.org

10 сентября 1919 года страны – победительницы Первой мировой войны подписали Сен-Жерменский мирный договор с Германской Австрией – одной из наследниц Австро-Венгерской империи, начавшей эту войну. Подробнее.

10 сентября 1977 года гражданин Туниса Хамида Джандуби стал последним человеком в мире, казненным на гильотине. Казнь провели в тюрьме Бометт во французском Марселе. Осужденному было 28 лет. И его преступления были тяжкими и многочисленными.

«Хамида Джандуби признался в убийстве Элизабет Буске, а также в изнасилованиях, сутенерстве и пытках трех несовершеннолетних и быстро признал свою вину», — отмечает французский Национальный аудиовизуальный институт (INA).
В президентском помиловании Джандуби отказали.

Хамида Джандуби - преступник, казненный на гильотине
Скриншот/INA

После казней во Франции не было. Страна отменила смертный приговор в 1981 году. В 2007-м это закрепили в конституции Франции, добавив статью 66-1: «Никто не может быть приговорен к смертной казни».

10 сентября 1993 года Кабинет Министров Украины принял постановление «Об увековечении памяти жертв Голодомора в Украине в 1932—1933 годах». Подробнее.

10 сентября 2022 года  Силы обороны во время Харьковского контрнаступления освободили Купянск и Изюм. Подробнее.

Церковный праздник 10 сентября

10 сентября чтят память мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Подробнее.

Народные приметы

Если 10 сентября идет дождь, в сентябре будет тепло.

Если рябины много, то осень будет сырой, а зима – суровой.

Если гуси летят высоко, то осень будет продолжительной.

Что нельзя делать 10 сентября

Женщинам нельзя ссориться с мужьями.

Нельзя пришивать пуговицы.

В доме нельзя оставлять беспорядок.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 сентября 2022 года во время контрнаступления в Харьковской области Силы обороны освободили Купянск и Изюм".