Сегодня 10 сентября: какой праздник и день в истории

10 сентября 2022 года во время контрнаступления в Харьковской области Силы обороны освободили Купянск и Изюм. В этот день в 1993 году в Украине приняли решение о первом чествовании памяти жертв Голодомора. В 1919-м страны – победительницы Первой мировой войны заключили мирный договор с Австрией. В 1894-м родился украинский режиссер Александр Довженко. В 1721-м завершилась Великая Северная война.

Праздники и памятные даты 10 сентября

10 сентября в мире – Всемирный день предотвращения самоубийств, Международный день гинекологического здоровья.

Также отмечают: Международный день макияжа, День обмена идеями.

10 сентября в истории

10 сентября 1721 года подписанием Ништадтского мирного договора между Швецией и Россией завершилась Великая Северная война. Швеция понесла значительные территориальные потери, уступив московитам Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию, часть Карелии и другие территории.

10 сентября 1894 года родился украинский режиссер Александр Довженко Подробнее.

10 сентября 1919 года страны – победительницы Первой мировой войны подписали Сен-Жерменский мирный договор с Германской Австрией – одной из наследниц Австро-Венгерской империи, начавшей эту войну.

С момента капитуляции Австро-Венгрии прошел почти год. Венгрия «откололась» от империи еще до капитуляции, страна распадалась на части, а в самой Австрии сразу после проигрыша войны парламент отменил монархию и провозгласил республику. 12 ноября 1918 года приняли «Закон о государственной форме и форме правления Германской Австрии». В дальнейшем же на Парижской мирной конференции решали не только вопросы ответственности Австрии за агрессию, но и дальнейшую судьбу территорий империи и национальных государств, возникавших на ее руинах. Среди подписавших Сен-Жерменский мирный договор были как страны Антанты, так и страны, в состав которых вошли бывшие австро-венгерские территории (Чехословацкая республика, Польская республика, Румынское королевство, Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев – будущая Югославия). С Венгрией подписывали отдельный договор – Трианонский.

Согласно Сен-Жерменскому договору, Германская Австрия признала независимость Чехословацкой республики и Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, а также границы соседних вновь созданных (или восстановленных после лет порабощения) государств. Также Австрия отказывалась от прав в Марокко, Египте, Сиаме и Китае. Среди территорий, которые «делили» в Сен-Жермене, были и украинские. Так, Буковину передали Румынскому королевству (несмотря на требования Буковинского народного вече, которое еще 3 ноября 1918-го заявило о присоединении к Украинскому государству); Карпатскую Украину включили в состав Чехословацкой республики (несмотря на решение Собора Русинов в Хусте от 21 января 1919 года о присоединении к УНР). Что касается Галичины, то ее принадлежность в договоре окончательно не определили. На территорию, где провозгласили ЗУНР, претендовала Польша. В договоре «оставили лазейку», прописав, что Австрия обязана выполнять любые решения государств-победительниц, касающиеся ее прежних владений, принадлежность которых не определили. То есть дальнейшую судьбу Галичины Австрия позволяла решить государствам Антанты.

Австрия не только понесла значительные территориальные потери, но также обязалась передать победителям в счет репараций весь торговый и рыболовный флот. Численность ее вооруженных сил жестко ограничили, а иметь военно-морской флот и военную авиацию запретили. Также договор прямо запрещал аншлюс – присоединение Австрийской республики к Германскому государству или другой стране. Как известно, этот запрет в 1938 году нарушил Гитлер, после чего Сен-Жерменский договор утратил силу.

10 сентября 1993 года Кабинет Министров Украины принял постановление «Об увековечении памяти жертв Голодомора в Украине в 1932—1933 годах». Это был краткий документ из одного предложения: «Чтобы почтить светлую память жертв Голодомора в Украине в 1932 — 1933 годах, на всей территории государства приспустить государственные флаги с 15 часов 10 сентября до 19 часов 12 сентября 1993 года». Несмотря на скромность запланированных мероприятий и краткость текста, его значение трудно переоценить. Ведь в Украине впервые на государственном уровне почтили жертв Голодомора. Это произошло на 60-ю годовщину трагедии. Уже позже, в 1998 году, президент Украины своим указом установил День памяти жертв голодоморов.

«В 2003-м Верховная Рада в постановлении и обращении к украинскому народу признала Голодомор актом геноцида. 28 ноября 2006-го парламент принял Закон «О Голодоморе 1932–1933 годов в Украине», которым признал Голодомор геноцидом Украинского народа. В 2008 году издана Национальная книга памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов в Украине общим объемом более 22 тысяч страниц и построен Мемориал жертв Голодомора. В 2010-м Апелляционный суд города Киева рассмотрел возбужденное Службой безопасности Украины уголовное дело и признал Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида, а Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова, Лазаря Кагановича, Павла Постышева, Станислава Косиора, Власа Чубаря, Менделя Хатаевича — виновными в организации преступления», – перечислил хронологию дальнейших событий Украинский институт национальной памяти.

10 сентября 2022 года в Балаклее повторно подняли государственный флаг Украины – уже с участием командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского и руководства ХОВА.

Видео: Сухопутные войска Украины

А уже днем ​​появились фотографии воинов 92-й ОМБр и спецподразделения СБУ «Альфа» из Купянска. Над зданием местной администрации воины подняли сине-желтые флаги.

Почти одновременно появились и сообщения об освобождении Изюма: некоторые российские подразделения не успели скрыться и оказались в плену.

Официально информацию об освобождении двух городов подтвердили позже. А к вечеру 10 сентября 2022 года оккупационная администрация в Волчанске заявила: «ВС РФ оставляют Волчанск», а также «администрацию города перенесут в Белгород».

Церковный праздник 10 сентября

10 сентября чтят память мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Они были родными сестрами – христианками из Вифинии (Малая Азия), которые решили сохранять девичью жизнь и не сталкиваться с миром. Сестры выбрали себе уединенное место в пустыне и проводили свою жизнь в посте и молитве. Слава о них ширилась и дошла до правителя Фронтона. Он приказал схватить сестер и привести к нему. Правитель пытался убедить святых отречься от Христа, но они отказались от его предложений и не испугались его угроз. Поэтому сначала Фронтон приказал подвергнуть пыткам старшую из сестер – Минодору. Она мужественно вынесла все мучения и отдала Богу душу. Через четыре дня на суд привели Митродору и Нимфодору. Перед ними положили для устрашения израненное тело старшей сестры. Девушки плакали за ней, но были непоколебимы в своей вере. Их также пытали – одну за другой – вплоть до смерти. Тела святых мучениц хотели сжечь на костре, но сильный дождь погасил огонь, а молния обожгла Фронтона и его слуг. Христиане похоронили тела мучениц.

Народные приметы

Если 10 сентября идет дождь, в сентябре будет тепло.

Если рябины много, то осень будет сырой, а зима – суровой.

Если гуси летят высоко, то осень будет продолжительной.

Что нельзя делать 10 сентября

Женщинам нельзя ссориться с мужьями.

Нельзя пришивать пуговицы.

В доме нельзя оставлять беспорядок.