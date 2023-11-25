Сегодня 25 ноября: какая памятная дата и день в истории

Сегодня в Украине — День памяти жертв голодоморов. В этот день в разные годы произошли две мощные природные катастрофы, унесшие многие жизни: землетрясение в городе Шемаха и цунами, разрушившее индийский город Коринга. 25 ноября в 1838 году родился писатель Иван Нечуй-Левицкий, а в 1956-м умер кинорежиссер Александр Довженко.

Праздники и памятные даты 25 ноября

25 ноября в Украине – День памяти жертв голодоморов. Его отмечают ежегодно в четвертую субботу ноября. В этом году дата особенная – ровно 90 лет с 1933-го.

«Ко Дню памяти жертв Голодомора Украинский институт национальной памяти инициирует акцию «Помни о жертвах Голодомора. Поддерживай тех, кто борется за Украину», – сообщили в УИНП. – Призываем вас согреть своим теплом и поддержать тех, кто сейчас противостоит врагу на передовой. Задонатить знакомым волонтерам на столь необходимые сейчас бойцам амуницию, технику и инвентарь. Разыскать адрес ближайших волонтерских центров и помочь с плетением маскировочных сеток или изготовлением окопных свечей. Передать с волонтерами детские письма и рисунки, сувениры-обереги, вкусности и нашу веру в них. Пусть наша память станет действенной. Символом акции стала окопная свеча, ведь живой огонь – это символ памяти, это тепло, это надежда. Надежда на то, что нам хватит сил выстоять и победить. Ибо мы – народ-воин. День памяти жертв Голодомора. Зажгли свечу памяти по убитым голодом. Передай тепло, стань рядом с тем, кто сейчас борется, чтобы больше этого никогда не произошло».

В мире – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

25 ноября в истории

25 ноября 1667 года мощное землетрясение разрушило город Шемаха (на территории современного Азербайджана). Эта катастрофа унесла около 80 тысяч жизней. Сам город был разрушен до основания. Подземные толчки продолжались несколько суток. Несмотря на сейсмическую опасность района, Шемаха отстроили на том же месте, но столицу в 1859-м перенесли в Баку. Последнее мощное землетрясение в Шемаха фиксировали в 1902-м, тогда погибло около 5000 человек.

25 ноября 1839 года 12-метровые волны обрушились на портовый город Коринга в Индии. Тогда погибло 300 тысяч человек. Причиной цунами стало не землетрясение, как это чаще всего бывает, а циклон. Чрезвычайное количество жертв сделало его вторым по смертоносности в истории. Большая катастрофа произошла лишь однажды – в 1970-м из-за циклона Бхола. Город Коринга после разрушений не восстанавливали.

25 ноября 1838 года родился Иван Нечуй-Левицкий. Этот писатель хорошо известен украинцам как автор повести «Кайдашева семья». Но его творческое наследие совсем не ограничивается этим произведением. К примеру, вместе с Пантлеймоном Кулишом и Иваном Пулюем он осуществил первый украиноязычный перевод Библии.

Нечуй-Левицкий родился в семье сельского священника. Учился в духовном училище, где преподавал его дядя, а затем окончил Киевскую духовную академию. Однако от духовной карьеры отказался. Он стал учителем, преподавал русский язык. Но на уроках общался с учениками на украинском, читал им собственные произведения и стихи Шевченко и учил их любви к Украине. Понятно, что это не прошло незаметно в Российской империи, поэтому в определенный момент учитель попал под жандармское наблюдение (в местном жандармском управлении его назвали «упорным хохломаном»). Нечуй-Левицкий писал свои произведения под разными псевдонимами, ведь больше всего боялся, что о его литературном творчестве узнает отец. Подписываться псевдонимом, содержавшим его реальную фамилию Левицкий, Иван начал только после смерти отца (на тот момент писателю уже было 37). Он совмещал творчество с преподавательской работой в течение 20 лет. В это время, в частности, написал произведения: «Две московки», «Кайдашева семья», «Бурлачка», «Старосветские батюшки и матушки» и другие. А в 1885-м ушел в отставку и переехал в Киев, где полностью отдался литературному труду. В это время он написал рассказы «Пропащие», «Афонский проходимец», повесть «Среди врагов». Нормальных гонораров своим творчеством Нечуй-Левицкий в реалиях начала ХХ века заработать не мог, так что жил почти в нищете. В 1917-м черкасское издательство переиздало 16 его произведений, что позволило писателю немного исправить финансовое положение, но глобально не помогло. А в конце года он сломал ногу, из больницы Нечуя-Левицкого в начале 1918-го перевели в дом престарелых. За несколько дней до его смерти Украинская Центральная Рада назначила Нечую-Левицкому персональную пенсию. Он скончался 2 апреля 1918-го. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

25 ноября 1956 года скончался кинорежиссер и писатель Александр Довженко.

Биография классика украинского и мирового кинематографа была очень непростой. Он происходил из многодетной крестьянской семьи, которая жила в нищете. Многие братья и сестры Довженко умерли в детстве (а детей в семье было 14). Его родители были неграмотными, но смогли дать сыну начальное образование. А получить высшее он не успел – началась Украинская революция 1917-1921 годов. В начале Довженко воевал против большевиков в рядах армии УНР. В 1919-м его задержали чекисты и отправили в концлагерь. Есть версия, что там его завербовали. Как бы то ни было, на свободу он вышел уже «советским гражданином». Довженко поддерживал писатель Василий Эллан-Блакитный. Он помог бывшему «украинскому националисту» вступить в партию боротьбистов, которая впоследствии влилась в КП(б)У.

В 1920-е Довженко занимал разные должности: работал и в образовании, и в отделе искусств, и на дипломатической службе в Польше и Германии. Во время краткого пребывания в Германии успел поучиться в местной частной художественной школе. А в 1923-м вернулся в Украину и поселился в Харькове, который тогда был столицей. Здесь Довженко общался и сотрудничал со многими деятелями культуры и писателями, которых репрессируют и убьют в 1930-х. Будущий кинорежиссер входил в творческие объединения «Гарт» и ВАПЛИТЕ, но реализовать себя в Харькове так и не смог. В кино он пришел почти так же случайно, как прежде в партию боротьбистов и литературную «тусовку». В 1925-м Довженко получил работу стажера в агитфильме «Красная Армия» Строева. И с этого времени увлекся кинорежиссурой, а также начал писать сценарии.

Первая его работа, впрочем, была провальной. Он сам написал сценарий фильма для детей «Вася-реформатор». После ходатайств «товарищей из Москвы» кино начали снимать в Одессе. В 1926-м Довженко приехал туда, устроился режиссером, но из-за непрофессионализма так и не смог снять фильм – его заканчивал самостоятельно оператор. Впрочем, Довженко не отступил, учился и уже в 1928-м снял один из своих шедевров – фильм «Звенигора». Ему рукоплескали в Париже, его показывали в кинотеатрах всех европейских стран и даже США. Но в родной стране кинорежиссера «разнесли» критики и обвинили в «украинском буржуазном национализме». Чтобы «исправиться», ему пришлось снять «Арсенал». В нем Довженко осуждал события Украинской революции, участником которых был сам.

Однако долго придерживаться «партийной линии» ему не удалось. Далее последовал еще один шедевр – «Земля». Фильм, который имел грандиозный успех в Европе, даже выпустили в прокат в СССР, но сняли через 10 дней (официально – из-за «натурализма», реально – опять-таки из-за «идеологических несоответствий»). Несмотря на все, талант Довженко был очевиден для советского руководства, как и важность кинематографа для пропаганды. Так что «перевоспитывать» кинорежиссера взялся лично Сталин. Как сообщал в своей автобиографии сам Довженко, он сам написал Сталину в начале 1930-х (очевидно, понимая, чем для него закончатся репрессии). В 1934-м Довженко уже был в Москве, где лично глава страны гулял с ним по городу и вел «душеспасательные беседы». Следствием этих бесед стали агитки «Аэроград» и «Щорс». Однако «окончательно перевоспитать» Довженко Сталину не удалось.

Во время Второй мировой войны писатель, пораженный оккупацией Украины и страшными потерями красной армии, написал сначала статью, а затем киноповесть «Украина в огне». Из-за нее его вызвали «на ковер». Для «разбора полетов» Сталин собрал целое политбюро с участием Берии, Молотова, Микояна, Хрущева и т.д. «Судилище» проводили в ночь с 30 на 31 января 1944 года. Всем органам цензуры приказали не публиковать нигде произведений Довженко без особого разрешения. Его уволили с должности художественного руководителя Киевской киностудии и убрали со всех других должностей. Но и после этого он смог «реабилитировать себя» в глазах Сталина, сняв по его заказу в 1949-м полнометражный фильм «Мичурин». Эта кинолента стала последней в карьере Довженко. В 1955-м режиссер дописал киноповесть «Очарованная Десна». И ее напечатали в журнале «Днепр». Но снять фильм по этому произведению он уже не успел – 25 ноября 1956 года умер от инфаркта. Начатые проекты Довженко завершала после его смерти супруга Юлия Солнцева. Похоронили гениального режиссера в Москве – за государственный счет, ведь на его счету в «Сбербанке» было только 32 рубля.

Церковный праздник 25 ноября

25 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память священномучеников Климента, папы Римского и Петра, архиепископа Александрийского.

Климент, ставший папой Римским, начинал свою жизнь язычником. Он получил прекрасное образование и был приближен к императорскому двору. В тот момент Рима достигли известия о Христе и его учении. Климент, который уже не видел смысла в придворной жизни и искал истину, был крайне заинтересован. Он оставил Рим и отправился в земли, где проповедовали апостолы – ученики Христа. В Александрии Климент встретил апостола Варнаву, в Палестине – слушал проповеди Петра. Он стал учеником и постоянным спутником апостола Петра, и именно Петр рукоположил Климента в епископы Рима. Климент занимал эту кафедру почти 10 лет – с 92 по 101. Однако язычники донесли на Климента императору Траяну, обвинив епископа в том, что он хулит языческих богов. Император изгнал святого Климента из столицы, отправив его в Крым – в инкерманские каменоломни. Там Климент встретил осужденных на тяжкий труд христиан. Они работали в каменоломнях без воды. Молитвами святого Климента открылся родник. Постепенно все больше людей обращалось к Клименту, слушая его проповеди. Впоследствии в каменоломнях вырубили храм, где он служил. Информация об этом дошла до Траяна. Возмущенный император приказал утопить Климента. Священномученика бросили в море с якорем на шее.

Священномученик Петр, архиепископ Александрийский, в 300 году вступил в управление Александрийской Церковью. Изгнан из города во время преследования христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане. Однако после скитаний Петр вернулся в Александрию, чтобы возглавить церковь. Он тайно посещал заключенных христиан и проповедовал. Наконец, по приказу императора Максимиана, святителя схватили и приговорили к смертной казни. Множество людей собралось у входа в его темницу, возмущаясь таким решением императора. Чтобы избежать кровопролития, Петр предложил властям разобрать заднюю стену тюрьмы – чтобы его смогли тайно от народа вывести в казнь. Темной ночью святой Петр сам вышел навстречу палачам, которые вывели его за городские стены и обезглавили на том месте, где когда-то казнили святого апостола Марка.

Народные приметы

Если 25 ноября выпал снег, он пролежит до самой весны.

Если утром сильный мороз, то и вечер будет морозным.

Если облака плывут против ветра – к сильному снегопаду.

Что нельзя делать 25 ноября

Нельзя сжигать листву.

Нельзя ловить раков.

День неудачный для рыбалки.