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Из огня спасли 82-летнего мужчину: в Харькове горела многоэтажка

Происшествия 15:49   12.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из огня спасли 82-летнего мужчину: в Харькове горела многоэтажка

Информацию о том, что в Харькове горит пятиэтажный дом, получили в 12:20, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Эпицентр возгорания был в квартире на третьем этаже в многоэтажном доме на улице Алчевских Киевского района, уточнили спасатели. Там на площади пять квадратных метров горели домашние вещи.

«Спасатели вынесли из квартиры мужчину 1943 года рождения, которого нашли в помещении в бессознательном состоянии. Бригадой экстренной медицинской помощи пострадавший госпитализирован в больницу», – сообщили в ГСЧС.

В 12:51 пожар удалось локализировать, а в 13:55 – полностью ликвидировать. Причину возгорания на данный момент устанавливают.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 15:49;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информацию о том, что в Харькове горит пятиэтажный дом, получили в 12:20, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".