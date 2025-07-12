Из огня спасли 82-летнего мужчину: в Харькове горела многоэтажка
Информацию о том, что в Харькове горит пятиэтажный дом, получили в 12:20, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
Эпицентр возгорания был в квартире на третьем этаже в многоэтажном доме на улице Алчевских Киевского района, уточнили спасатели. Там на площади пять квадратных метров горели домашние вещи.
«Спасатели вынесли из квартиры мужчину 1943 года рождения, которого нашли в помещении в бессознательном состоянии. Бригадой экстренной медицинской помощи пострадавший госпитализирован в больницу», – сообщили в ГСЧС.
В 12:51 пожар удалось локализировать, а в 13:55 – полностью ликвидировать. Причину возгорания на данный момент устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, спасатели, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 15:49;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информацию о том, что в Харькове горит пятиэтажный дом, получили в 12:20, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".